«Хочется еще что-то выиграть». Игорь Акинфеев рассказал о своем будущем в подкасте «PARI c Ларионовым»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Это первый выпуск с героем, который не связан с хоккеем. Видеоанонс доступен по ссылке.

Акинфеев — шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка страны. Всю клубную карьеру он проводит с ЦСКА, вместе с армейским клубом выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Кроме того, в сборной России голкипер стал бронзовым призером Евро-2008.

«Человек, который установил высокие стандарты игры. Человек, который по-прежнему является лидером команды ЦСКА. Человек, который ставит перед собой высокие цели», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

Вратарю уже 39 лет, но он продолжает защищать цвета ЦСКА. «Профессор» в ходе беседы задал вопрос о будущем. Акинфеев признался, что огонек в нем еще горит.

«Насколько ты психологически готов дальше двигаться? Понятно, что мы не можем многие вещи контролировать, предполагать. Но, с другой стороны, насколько ты внутри, твой стержень, твое пламя готовы идти с этой командой ЦСКА, в которой идет перестройка?» — спросил Игорь Ларионов.

Акинфеев признался, что запал у него еще есть. Также он отметил роль болельщиков и молодых футболистов в своей мотивации.