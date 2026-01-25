Ведомости
«Ювентус» — фаворит в матче с «Наполи» в 22-м туре Серии А

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру
Валентин Васильев

25 января в рамках 22-го тура Серии А встретятся «Ювентус» и «Наполи». Матч пройдет на «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке аналитиков, «Ювентус» — фаворит матча. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02, что соответствует 47% вероятности. Котировка на успех неаполитанцев — 4.10 (23%). Поставить на ничью можно за 3.15 (30%).

Клиенты PARI больше верят в успех «Ювентуса». На победу туринцев приходится около 74% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи. 23% сделано на «Наполи», и 3% — на ничью. 

По оценке букмекеров, матч не будет результативным. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.50. Общий тотал больше 2.5 доступен за 2.50, а обратный исход — за 1.53. Вероятность того, что туринцы распечатают ворота гостей, оценивается коэффициентом 1.30. Тотал голов «Ювентуса» больше 1.5 можно взять за 2.45. Аналогичная ставка для «Наполи» доступна по котировке 4.10.  На то, что обе команды забьют, аналитики дают 2.20

«Ювентус» в прошлом туре уступил «Кальяри» со счетом 0:1 и теперь с 39 очками располагается на пятой строчке. Поставить на то, что туринцы по итогам чемпионата займут место в топ-4, можно по коэффициенту 2.30.   

«Наполи» в прошлом туре прервал трехматчевую серию ничейных результатов, обыграв «Сассуоло» со счетом 1:0. Сейчас неаполитанцы идут третьими с 43 очками в активе, отставая на шесть баллов от лидирующего «Интера». Коэффициент на чемпионство «Наполи» в Серии А составляет 9.00. Ставка на то, что неаполитанцы закончат сезон в топ-3, доступна за 1.45.

Определился последний победитель чемпионата четырех континентов по фигурному катанию
«Соображения безопасности»: почему рекомендации МОК по россиянам не хотят принимать в хоккее
Клиент PARI поставил 780 000 рублей на Пимблетта в поединке с Гэтжи
Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов
Клиенты PARI уверены, что «Реал» обыграет «Вильярреал» в 21-м туре Ла Лиги
Победа «Ливерпуля» над «Марселем» принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Бывшая российская фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 на чемпионате четырех континентов
Клиент PARI поставил 690 000 рублей на FURIA в матче против Heroic в четвертьфинале BLAST Bounty Winter 2026 по CS2
PARI и бренд «Родина» создали мерч в честь спортсменов-бунтарей — от Майкла Джордана до Серены Уильямс
