Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» над «Спартаком»

Полные расклады перед игрой
Валентин Васильев

25 января московский «Спартак» сыграет против ярославского «Локомотива» в матче регулярного сезона КХЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но чуть больше шансов на успех у «Локомотива». Поставить на победу гостей в основное время можно за 2.13, что соответствует примерно 45% вероятности. Триумф «Спартака» котируется за 2.90 (около 32%). Ничья оценивается в 4.15 (примерно 23%). 

На итоговый успех «Локомотива» с учетом дополнительного времени и серии буллитов можно поставить за 1.70. Если победу одержит «Спартак», сыграет ставка за 2.17.

Клиенты PARI уверены в успехе «Локомотива». На победу гостей в основное время приходится 74% от всего оборота ставок на исход игры. На успех «Спартака» сделано 5% и еще почти 21% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок составляет 95% на 5% в пользу «Локомотива».

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники забросят минимум пять шайб на двоих, можно за 1.48. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.45. Последний раз команды встречались в ноябре прошлого года. Тогда «Локомотив» выиграл со счетом 6:3.

«Спартак» идет на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Московская команда одержала 25 побед в 47 встречах. В последней игре «Спартак» переиграл СКА со счетом 2:1. Шансы команды на победу в КХЛ оцениваются коэффициентом 23.00.

«Локомотив» находится на втором месте в Западной конференции. Ярославская команда победила 30 раз в 49 матчах. «Локо» выиграл три встречи из последних пяти. Команда входит в топ-3 претендентов на победу в КХЛ этого сезона. Поставить на триумф «Локомотива» можно с коэффициентом 3.15.

Новое