Победа «Ливерпуля» над «Марселем» принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей

20–21 января прошли матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах этой стадии турнира.

Прошедший тур оказался богат на сенсации, главной из которых стала победа «Буде-Глимта» над «Манчестер Сити». До этого хозяева не выиграли ни одного матча, что оставило им крайне мало шансов на проход в следующий этап турнира. Видимо, норвежцы решили уйти красиво — неожиданно для всех они выдали отличную игру против «Сити». В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу норвежского клуба, а «горожане» решили возместить стоимость билетов фанатам, приехавшим на матч.

Другой неожиданностью стала победа лиссабонского «Спортинга» над «ПСЖ». Долгое время на табло горели нули, несмотря на явное превосходство парижан во владении мячом и создании моментов, но на 74-й минуте хозяева забили первый гол. «ПСЖ» быстро сравнял счет, но не смог развить успех — в отличие от «Спортинга», который вновь вышел вперед прямо перед финальным свистком. Оба гола забил форвард Луис Хавьер Суарес, чей дубль принес зелено-белым четвертую победу на общем этапе.

Хорошо показал себя и «Карабах», одержавший волевую победу в сложном матче с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).

Лидером турнирной таблицы остается «Арсенал». Это единственная команда, которая победила во всех матчах общего этапа. В минувшем туре лондонцы победили на выезде «Интер» со счетом 3:1. На втором месте разместилась «Бавария», обыгравшая «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:0). Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал». В седьмом туре «галактикос» разгромили «Монако» (6:1).