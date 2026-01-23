Ведомости
Победа «Ливерпуля» над «Марселем» принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей

Главные беттинговые итоги предпоследнего тура Общего этапа ЛЧ
Валентин Васильев

20–21 января прошли матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах этой стадии турнира.

Прошедший тур оказался богат на сенсации, главной из которых стала победа «Буде-Глимта» над «Манчестер Сити». До этого хозяева не выиграли ни одного матча, что оставило им крайне мало шансов на проход в следующий этап турнира. Видимо, норвежцы решили уйти красиво — неожиданно для всех они выдали отличную игру против «Сити». В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу норвежского клуба, а «горожане» решили возместить стоимость билетов фанатам, приехавшим на матч.

Другой неожиданностью стала победа лиссабонского «Спортинга» над «ПСЖ». Долгое время на табло горели нули, несмотря на явное превосходство парижан во владении мячом и создании моментов, но на 74-й минуте хозяева забили первый гол. «ПСЖ» быстро сравнял счет, но не смог развить успех — в отличие от «Спортинга», который вновь вышел вперед прямо перед финальным свистком. Оба гола забил форвард Луис Хавьер Суарес, чей дубль принес зелено-белым четвертую победу на общем этапе.

Хорошо показал себя и «Карабах», одержавший волевую победу в сложном матче с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).

Лидером турнирной таблицы остается «Арсенал». Это единственная команда, которая победила во всех матчах общего этапа. В минувшем туре лондонцы победили на выезде «Интер» со счетом 3:1. На втором месте разместилась «Бавария», обыгравшая «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:0). Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал». В седьмом туре «галактикос» разгромили «Монако» (6:1).

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Буде-Глимт» — «Манчестер Сити». На эту встречу пришлось почти 13% от общего оборота пари на события седьмого тура. Вторым стал матч «Славия» — «Барселона» (чуть более 10%), а третьим — «Спортинг» — «ПСЖ» (более 8%).

Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Ньюкасл» — «ПСВ» (3:0), «Ювентус» — «Бенфика» (2:0) и «Аталанта» — «Атлетик Бильбао» (2:3). В сумме эти игры привлекли чуть больше 7% от общего оборота пари на события седьмого тура.

В целом прошедший тур был прибыльным для букмекеров. Наиболее удачно для PARI сложились матчи «Буде-Глимт» — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» — «Боруссия» (2:0) и «Бавария» — «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:0). В первой игре на руку букмекерам сыграла победа аутсайдера, а в двух других было забито меньше голов, чем ожидали игроки.

В свою очередь, клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Кайрат» — «Брюгге» (1:4), «Интер» — «Арсенал» и особенно «Славия» — «Барселона» (2:4). В этих играх победили фавориты и было забито много голов.

Крупные выигрыши клиентов

Крупнейший выигрыш по ставкам на события седьмого тура составил 3 000 000 рублей. Куш сорвал клиент, который заключил пари на сумму 500 000 рублей на победу «Ливерпуля» в выездном матче с «Марселем». Мерсисайдцы забили первый гол в конце первого тайма, а затем получили подарок в виде автогола хозяев. Французы бились отчаянно, но не смогли забить даже гол престижа, зато пропустили третий мяч прямо в раздевалку.

Другой клиент поставил 897 500 рублей на тотал больше 2.5 в матче «Интер» — «Арсенал». Благодаря дублю Габриэля Жезуса ставка сыграла уже на 31-й минуте и принесла игроку 1 911 675 рублей.

Еще один клиент поставил 314 000 рублей, собрав экспресс из матчей «Марсель» — «Ливерпуль» и «Аталанта» — «Атлетик Бильбао». В первой встрече игрок выбрал победу гостей за 1.94, а во второй — «обе забьют» за 2.03. Суммарный коэффициент купона — 3.94. Обе ставки доехали с запасом, а выигрыш составил 1 237 160 рублей.

Как изменились котировки на итоги Лиги чемпионов по сравнению с прошлым туром

«Арсенал» по-прежнему остается фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Несмотря на яркую победу над «Интером», коэффициент на победу «канониров» остался без изменений и составляет 4.50 — все-таки успехи на общем этапе не гарантируют лондонцам легкую прогулку на стадии плей-офф.

Главным соперником «Арсенала» считается «Бавария». После победы над «Юнионом» коэффициент на чемпионство мюнхенцев снизился с 5.80 до 5.50.

Замыкает тройку фаворитов «Манчестер Сити». Коэффициент на победу «горожан» также не изменился, несмотря на поражение от «Буде-Глимта», и составляет 8.00. А вот коэффициент на чемпионство «ПСЖ» вырос с 8.00 до 8.50. Котировки на триумф «Барселоны» упали с 10.00 до 9.00, а победа «Реала» котируется за 10.00 вместо 11.00.

Заключительный тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 января. Основной интригой будет борьба отдельных команд за прямой выход в плей-офф: «Барселона», «Манчестер Сити», «Интер» и «Ювентус» подходят к заключительной стадии общего этапа за пределами первой восьмерки.

Новое