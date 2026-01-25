Определился последний победитель чемпионата четырех континентов по фигурному катанию

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию 2026 г., который принимает Пекин, завершилась соревновательная программа. В заключительный день были распределены медали среди мужчин-одиночников.

После короткой программы тройку лидеров сформировали исключительно представители Японии. Но в произвольной каждый из них допустил ошибки, что добавило интриги. Лучший результат в воскресенье показал Чха Чжун Хван. Представитель Южной Кореи получил лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Он выполнил четыре элемента ультра-си: два тройных акселя (один – в секвенции с двойным), четверные сальхов и тулуп.

Но до итоговой победу Чха не хватило 0,11 балла. Лидерство удержал японец Као Миура, который стал двукратным чемпионом четырех континентов. Первый титул он взял в 2023 г. К слову, в 2022-м золото досталось Чха.

Тройку призеров в Пекине замкнул японец Сота Ямамото. Его соотечественник Казуки Томоно остановился в шаге от пьедестала. А пятым стал казахстанец Михаил Шайдоров, который не смог защитить чемпионский титул. При этом ученик российского тренера Алексея Урманова шел четвертым после короткой, а в произвольной показал второй результат. Но суровая математика сработала не в пользу действующего вице-чемпиона мира.

Топ-10 в мужском одиночном катании: