Определился последний победитель чемпионата четырех континентов по фигурному катанию

Казахстанец Шайдоров не смог защитить титул
Александр Бокулёв
Као Миура. Фото: ISU
Као Миура. Фото: ISU

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию 2026 г., который принимает Пекин, завершилась соревновательная программа. В заключительный день были распределены медали среди мужчин-одиночников.

После короткой программы тройку лидеров сформировали исключительно представители Японии. Но в произвольной каждый из них допустил ошибки, что добавило интриги. Лучший результат в воскресенье показал Чха Чжун Хван. Представитель Южной Кореи получил лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Он выполнил четыре элемента ультра-си: два тройных акселя (один – в секвенции с двойным), четверные сальхов и тулуп.

Но до итоговой победу Чха не хватило 0,11 балла. Лидерство удержал японец Као Миура, который стал двукратным чемпионом четырех континентов. Первый титул он взял в 2023 г. К слову, в 2022-м золото досталось Чха.

Тройку призеров в Пекине замкнул японец Сота Ямамото. Его соотечественник Казуки Томоно остановился в шаге от пьедестала. А пятым стал казахстанец Михаил Шайдоров, который не смог защитить чемпионский титул. При этом ученик российского тренера Алексея Урманова шел четвертым после короткой, а в произвольной показал второй результат. Но суровая математика сработала не в пользу действующего вице-чемпиона мира.

Топ-10 в мужском одиночном катании:

  1. Као Миура (Япония) – 273,73 (98,59 + 175,14)
  2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,62 (88,89 + 184,73)
  3. Сота Ямамото (Япония) – 270,07 (94,68 + 175,39)
  4. Казуки Томоно (Япония) – 268,60 (97,19 + 171,41)
  5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 266,20 (90,55 + 175,65)
  6. Боян Цзинь (Китай) – 258,86 (89,46 + 169,40)
  7. Томоки Хиватаси (США) – 240,54 (80,88 + 159,66)
  8. Джейкоб Санчес (США) – 240,25 (78,57 + 161,68)
  9. Роман Садовский (Канада) – 233,51 (79,96 + 153,55)
  10. Лиам Капейкис (США) – 226,75 (76,72 + 150,03)
