Клиенты PARI ставят на победу «Арсенала» над «МЮ» в 23-м туре АПЛ

В воскресенье, 25 января, в центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы лидера АПЛ против одного из самых титулованных клубов мира, а также рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи в столице Великобритании букмекеры считают шансы хозяев на успех более высокими. На победу «Арсенала» можно сделать ставку по коэффициенту 1.55, что соответствует примерно 62% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.05 (около 23%). Вероятность триумфа «Манчестер Юнайтед» котируется за 6.20 (около 15%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что успеха добьются «канониры». На победу «Арсенала» приходится 86% от общего объема ставок на исход игры. Еще 11% от всего объема пари сделано на успех «красных дьяволов», а 3% — на ничью.

Эксперты ждут от команд Микеля Артеты и Майкла Каррика результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.70. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.15. Стоит отметить, что в десяти последних матчах с участием «Арсенала» и «МЮ» во всех турнирах ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла по шесть раз.

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся сохранить в этом матче ворота «сухими». Вероятность того, что оба соперника забьют друг другу, оценивается коэффициентом 1.75. Котировки на обратный исход составляют 2.00. На отрезке из десяти последних матчей во всех турнирах «Арсенал» обменивался голами со своими соперниками семь раз, а «МЮ» — восемь.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 8.00. Вероятность победы любой из команд с сухим счетом котируется за 2.30. Поставить на то, что «Арсенал» забьет первым, можно за 1.45. Аналогичная ставка на гостей идет за 3.10.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками, опережая ближайших преследователей, «Манчестер Сити» и «Астон Виллу», на семь баллов. «Ман Юнайтед» идет на пятой строчке с 35 очками. «Канониры» не знают поражений ни в одном из турниров с 6 декабря. В АПЛ команда близка к первому чемпионскому титулу с 2004 года. Кроме того, «Арсенал» показывает 100-процентный результат в Лиге чемпионов, выиграв семь матчей из семи. Седьмую победу «канониры» одержали на этой неделе, превзойдя в Милане «Интер» (3:1).

Для клиентов PARI открыта линия на итоги сезона АПЛ-2025/26. «Арсенал» считается основным претендентом на чемпионский титул — коэффициент на победу «канониров» составляет 1.20. Следом идут «Ман Сити» (6.00) и «Астон Вилла» (40.00). Шансы «МЮ» оценены котировкой 400.00.