Клиент PARI поставил 780 000 рублей на Пимблетта в поединке с Гэтжи

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе пройдет UFC 324. Первый топовый турнир 2026 г. возглавят легковесы Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, которые сразятся за временный пояс. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы бойцов и рассказали о ставках клиентов на предстоящий поединок.

Аналитики PARI считают, что более молодой и голодный Пимблетт сможет отправить Гэтжи на пенсию. Скаузер идет фаворитом с коэффициентом 1.50, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех матерого рубаки Гэтжи можно за 2.66, ничья идет за 50.00. Вероятности такого развития событий составляют около 34% и 1% соответственно.

Клиенты PARI по большей части также не верят в Хайлайта, которому хронически не везет в титульных боях. 68% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Пимблетта. 32% сделано на успех Гэтжи.

Самая крупная ставка на предстоящий поединок составляет 780 000 рублей. Один из клиентов включил ставку на победу Пимблетта за 1.50 в экспресс из трех событий, куда также вошли победа Шона О'Мэлли над Сонгом Ядонгом за 1.46 и победа Карлоса Алькараса над Томми Полом за 1.10 в рамках Australian Open. Суммарный коэффициент купона составил 2.41. Клиент получит выигрыш 1 879 800 рублей в случае успеха.

Другой игрок поставил 100 000 рублей, собрав экспресс из шести поединков UFC 324 с общим коэффициентом 4.26. Во всех боях он поставил на победу фаворитов. В частности, в бою Гэтжи – Пимблетт он выбрал скаузера за 1.48.

Букмекеры считают, что поединок с большой вероятностью завершится досрочно, и предлагают поставить на это за 1.29. Наиболее вероятным исходом боя считается болевой или удушающий прием в исполнении Пэдди – несмотря на борцовское прошлое, Гэтжи всегда был слаб в партере. Поставить на сабмишен в исполнении британца можно за 2.65. Нокаут от Пимблетта котируется за 5.50, а его победа решением оценена коэффициентом 5.10.

Для Гэтжи наиболее вероятным способом победы считается нокаут, который котируется за 3.85. Американец очень хорош в стойке и может воспользоваться пробелами в защите Пэдди. Сабмишен от Хайлайта идет за 33.00, а победа решением – за 7.50.