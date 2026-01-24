Клиент PARI поставил 780 000 рублей на Пимблетта в поединке с Гэтжи

Партнерский проект
В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе пройдет UFC 324. Первый топовый турнир 2026 г. возглавят легковесы Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, которые сразятся за временный пояс. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы бойцов и рассказали о ставках клиентов на предстоящий поединок.
Аналитики PARI считают, что более молодой и голодный Пимблетт сможет отправить Гэтжи на пенсию. Скаузер идет фаворитом с коэффициентом 1.50, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех матерого рубаки Гэтжи можно за 2.66, ничья идет за 50.00. Вероятности такого развития событий составляют около 34% и 1% соответственно.
Клиенты PARI по большей части также не верят в Хайлайта, которому хронически не везет в титульных боях. 68% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Пимблетта. 32% сделано на успех Гэтжи.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Самая крупная ставка на предстоящий поединок составляет 780 000 рублей. Один из клиентов включил ставку на победу Пимблетта за 1.50 в экспресс из трех событий, куда также вошли победа Шона О'Мэлли над Сонгом Ядонгом за 1.46 и победа Карлоса Алькараса над Томми Полом за 1.10 в рамках Australian Open. Суммарный коэффициент купона составил 2.41. Клиент получит выигрыш 1 879 800 рублей в случае успеха.
Другой игрок поставил 100 000 рублей, собрав экспресс из шести поединков UFC 324 с общим коэффициентом 4.26. Во всех боях он поставил на победу фаворитов. В частности, в бою Гэтжи – Пимблетт он выбрал скаузера за 1.48.
ПРОГНОЗ НА БОЙ ГЭТЖИ – ПИМБЛЕТТ
Букмекеры считают, что поединок с большой вероятностью завершится досрочно, и предлагают поставить на это за 1.29. Наиболее вероятным исходом боя считается болевой или удушающий прием в исполнении Пэдди – несмотря на борцовское прошлое, Гэтжи всегда был слаб в партере. Поставить на сабмишен в исполнении британца можно за 2.65. Нокаут от Пимблетта котируется за 5.50, а его победа решением оценена коэффициентом 5.10.
Для Гэтжи наиболее вероятным способом победы считается нокаут, который котируется за 3.85. Американец очень хорош в стойке и может воспользоваться пробелами в защите Пэдди. Сабмишен от Хайлайта идет за 33.00, а победа решением – за 7.50.
В линии PARI также можно поставить на победу бойца конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 5.30 можно взять удушение сзади в исполнении Пимблетта, а за 60.00 можно поставить на нокаут хай-киком от Гэтжи.