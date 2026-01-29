Джастин Гэтжи – Пэдди Пимблетт, 25 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Можно бесконечно сетовать на то, что Арману Царукяну не дали даже поединок за временный пояс, но факт остается фактом – этот титул оспорят Гэтжи и Пимблетт. Последний посрамил многих скептиков досрочной победой над Чендлером, но всё же его фигура по-прежнему выглядит несколько переоцененной. В частности, не совсем понятно, почему букмекеры верят именно в Пимблетта на фоне Гэтжи.

Американец в последние годы стал более рациональным и универсальным. Он гораздо опытнее, при этом огромная мощь в кулаках никуда не делась. Да, сам Гэтжи держит удар все хуже, но даже при этой динамике его стойкости может позавидовать большинство бойцов UFC. Кроме того, ударная техника Пимблетта далека от идеала – его главные козыри кроются в партере. Гэтжи наверняка это прекрасно понимает и постарается по максимуму реализовать защиту от тейкдаунов.

С учетом коэффициентов видим смысл заиграть победу номинального андердога. Но для основной ставки выберем более аккуратный маркет – уж слишком много нюансов в столь статусных поединках. Пять полных раундов – не про этих двух, тут согласимся с букмекерами. Вероятно, на такой дистанции у Гэтжи будет достаточно опций для нокаута, а у Пимблетта – например, для сабмишена. Рискнем предположить, что все решится за три раунда.