Джастин Гэтжи – Пэдди Пимблетт, 25 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

На кону временный пояс
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Первый турнир 2026 г. от Абсолютного бойцовского чемпионата пройдет в номерном формате и будет наполнен яркими афишами. Возглавит UFC 324 поединок за временный пояс в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом. Кто победит и, вероятно, станет следующим соперником грузина Илии Топурии?

Статистика

Свернуть

Гэтжи

 

Пимблетт

США

Страна

Англия

37

Возраст

31

31

Бои

26

26 (20 / 1 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (7 / 10 / 6)

5 (3 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2)

4

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

5

180,5

Рост (см)

178

178

Размах рук (см)

185,5

101,5

Размах ног (см)

101,5

Джастин Гэтжи

Свернуть

С четырех лет занимался борьбой, добился в этом спорте больших успехов на студенческом уровне. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA, в 2014-м стал первым чемпионом WSOF в легком весе. Защитив титул пять раз, в 2017-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и перешел в UFC. Проиграл Эдди Альваресу и Дастину Порье, но затем одержал четыре подряд победы, в бою с Тони Фергюсоном завоевав временный пояс в легком весе. 

В объединительном поединке уступил Хабибу Нурмагомедову, который после этого завершил карьеру. Затем одолел Майкла Чендлера, но проиграл в новом титульном бою Чарльзу Оливейре. После этого победил Рафаэля Физиева и Порье и завоевал пояс BMF. Уступил символический титул Максу Холлоуэю. В последнем поединке в марте в реванше одолел Физиева единогласным решением судей.

Пэдди Пимблетт

Свернуть

В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 г. выступает в профессиональных MMA. Становился чемпионом FCC и Cage Warrios в полулегком весе. В 2018-м перешел в легкую категорию, выиграл пояс Cage Warriors и вскоре перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл все семь боев, сейчас идет на серии из девяти побед. В последнем поединке в апреле нокаутировал Майкла Чендлера в третьем раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ГэтжиПобеда ПимблеттаДосрочное завершениеПолный бой
«БЕТСИТИ»2,651,521,293,40

Прогноз на бой

Свернуть

Можно бесконечно сетовать на то, что Арману Царукяну не дали даже поединок за временный пояс, но факт остается фактом – этот титул оспорят Гэтжи и Пимблетт. Последний посрамил многих скептиков досрочной победой над Чендлером, но всё же его фигура по-прежнему выглядит несколько переоцененной. В частности, не совсем понятно, почему букмекеры верят именно в Пимблетта на фоне Гэтжи.

Американец в последние годы стал более рациональным и универсальным. Он гораздо опытнее, при этом огромная мощь в кулаках никуда не делась. Да, сам Гэтжи держит удар все хуже, но даже при этой динамике его стойкости может позавидовать большинство бойцов UFC. Кроме того, ударная техника Пимблетта далека от идеала – его главные козыри кроются в партере. Гэтжи наверняка это прекрасно понимает и постарается по максимуму реализовать защиту от тейкдаунов.

С учетом коэффициентов видим смысл заиграть победу номинального андердога. Но для основной ставки выберем более аккуратный маркет – уж слишком много нюансов в столь статусных поединках. Пять полных раундов – не про этих двух, тут согласимся с букмекерами. Вероятно, на такой дистанции у Гэтжи будет достаточно опций для нокаута, а у Пимблетта – например, для сабмишена. Рискнем предположить, что все решится за три раунда.

Полный кард, где смотреть бой Гэтжи Пимблетт

Свернуть

Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Гэтжи Пимблетт стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Джастин Гэтжи (США) Пэдди Пимблетт (Англия). Легкий вес. Бой за временный пояс;
  • Шон О'Мэлли (США) Сонг Ядонг (Китай). Легчайший вес;
  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) – Деррик Льюис (США). Тяжелый вес;
  • Наталья Силва (Бразилия) – Роуз Намаюнас (США). Женский наилегчайший вес;
  • Арнольд Аллен (Англия) – Жан Силва (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Умар Нурмагомедов (Россия) – Дейвеcон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Атеба Готье (Камерун) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Никита Крылов (Россия) – Модестас Букаускас (Литва). Полутяжелый вес;
  • Алекс Перес (США) – Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Майкл Джонсон (США) – Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Джош Хокит (США) – Дензел Фриман (США). Тяжелый вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Камерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Адам Фюгитт (США) – Тай Миллер (США). Полусредний вес.

