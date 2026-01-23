Клиенты PARI уверены, что «Реал» обыграет «Вильярреал» в 21-м туре Ла Лиги

Партнерский проект
24 января «Вильярреал» примет «Реал Мадрид» в рамках 21-го тура Ла Лиги. Соперники встретятся на стадионе «Эстадио де ла Серамика», стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
По оценке аналитиков PARI, у гостей больше шансов на успех в этом матче. Ставки на победу «Реала» принимаются по коэффициенту 2.00, что соответствует 47% вероятности. Поставить на успех «Вильярреала» можно за 3.35, ничья идет за 3.85. Вероятности этих исходов составляют примерно 28% и 25% соответственно.
Клиенты PARI уверены в победе мадридского «Реала». Почти 98% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «галактикос».
Один из клиентов PARI поставил 542 375 рублей на то, что мадридцы забьют больше одного мяча. Ставка за 1.25 вошла в экспресс из двух событий. Во втором матче игрок выбрал пари за 1.18 на то, что «Барселона» забьет и не проиграет в матче с «Эльче». Суммарный коэффициент экспресса составил 1.48.
Матчи между «Вильярреалом» и «Реал Мадридом» редко бывают низовыми: только в одной из последних пяти игр было забито меньше трех мячей. По оценке букмекеров, в предстоящей встрече также будет минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.55. Пари на то, что забьют обе команды, доступно за 1.47. Если же забьет только «Реал», сыграет ставка за 4.20.
«Реал» находится на втором месте в турнирной таблице испанского чемпионата. Мадридская команда ведет борьбу за лидерство с «Барселоной», отставая от сине-гранатовых всего на одно очко. Сделать ставку на чемпионство «галактикос» в этом сезоне Ла Лиги можно по коэффициенту 2.20.
«Вильярреал» разместился на третьем месте, но отстает от лидера на восемь очков. Заключить пари на чемпионство «желтой субмарины» можно по коэффициенту 70.00.
