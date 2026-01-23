Ведомости
Клиенты PARI уверены, что «Реал» обыграет «Вильярреал» в 21-м туре Ла Лиги

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру
Валентин Васильев

24 января «Вильярреал» примет «Реал Мадрид» в рамках 21-го тура Ла Лиги. Соперники встретятся на стадионе «Эстадио де ла Серамика», стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, у гостей больше шансов на успех в этом матче. Ставки на победу «Реала» принимаются по коэффициенту 2.00, что соответствует 47% вероятности. Поставить на успех «Вильярреала» можно за 3.35, ничья идет за 3.85. Вероятности этих исходов составляют примерно 28% и 25% соответственно.

Клиенты PARI уверены в победе мадридского «Реала». Почти 98% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «галактикос». 

Один из клиентов PARI поставил 542 375 рублей на то, что мадридцы забьют больше одного мяча. Ставка за 1.25 вошла в экспресс из двух событий. Во втором матче игрок выбрал пари за 1.18 на то, что «Барселона» забьет и не проиграет в матче с «Эльче». Суммарный коэффициент экспресса составил 1.48.

Матчи между «Вильярреалом» и «Реал Мадридом» редко бывают низовыми: только в одной из последних пяти игр было забито меньше трех мячей. По оценке букмекеров, в предстоящей встрече также будет минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.55. Пари на то, что забьют обе команды, доступно за 1.47. Если же забьет только «Реал», сыграет ставка за 4.20.

«Реал» находится на втором месте в турнирной таблице испанского чемпионата. Мадридская команда ведет борьбу за лидерство с «Барселоной», отставая от сине-гранатовых всего на одно очко. Сделать ставку на чемпионство «галактикос» в этом сезоне Ла Лиги можно по коэффициенту 2.20.

«Вильярреал» разместился на третьем месте, но отстает от лидера на восемь очков. Заключить пари на чемпионство «желтой субмарины» можно по коэффициенту 70.00.

Рыбакина победит Швентек и выйдет в 1/2 финала Australian Open, считают клиенты PARI
Новости
Пользователи PARI ждут победы «Локомотива» над СКА в регулярном чемпионате КХЛ
PARIVISION первой среди команд российских букмекеров выиграла тир-1 чемпионат по CS
Новости
Определился последний победитель чемпионата четырех континентов по фигурному катанию
«Соображения безопасности»: почему рекомендации МОК по россиянам не хотят принимать в хоккее
Новости
Клиент PARI поставил 780 000 рублей на Пимблетта в поединке с Гэтжи
Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов
Новости
Клиенты PARI уверены, что «Реал» обыграет «Вильярреал» в 21-м туре Ла Лиги
Победа «Ливерпуля» над «Марселем» принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей
Новости
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
