



Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов

Разыгран еще один комплект медалей
Александр Бокулёв
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Фото: ISU
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Фото: ISU

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию 2026 г., который принимает Пекин, в борьбу вступили мужчины-одиночники. Спортивные пары завершили турнир. Подводим итоги третьего соревновательного дня.

Мужчины

Свернуть

После короткой программы одиночников всю тройку лидеров сформировали представители Японии. Лучший результат показал Као Миура – победитель чемпионата четырех континентов 2023 г. Он чисто выполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также сольные тройной аксель и четверной тулуп. Фигурист получил лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Полтора балла соотечественнику уступил Казуки Томоно – вице-чемпион четырех континентов 2022 г. Тройку замкнул Сота Ямамото, который в сезоне 2022/23 выигрывал серебро финала Гран-при.

Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: ISU

Более 90 баллов набрал и Михаил Шайдоров – действующий чемпион четырех континентов. Казахстанец, тренирующийся у российского специалиста Алексея Урманова, чисто выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольный четверной тулуп. На тройном акселе фигурист допустил ошибку, коснувшись рукой льда при приземлении.

Явные шансы на медали сохранили также китаец Боян Цзинь и южнокореец Чха Чжун Хван. Опытные спортсмены заняли пятое и шестое места соответственно и попали в сильнейшую разминку на произвольную программу. Всего борьбу после короткой продолжат 24 из 26 фигуристов.

Топ-10 в мужском одиночном катании после короткой программы:

  1. Као Миура (Япония) – 98,59 балла
  2. Казуки Томоно (Япония) – 97,19
  3. Сота Ямамото (Япония) – 94,68
  4. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 90,55
  5. Боян Цзинь (Китай) – 89,46
  6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,89
  7. Ли Джэ Кын (Южная Корея) – 82,25
  8. Томоки Хиватаси (США) – 80,88
  9. Роман Садовский (Канада) – 79,96
  10. Юдон Чен (Китай) – 79,66

Парное катание

Свернуть

В этой дисциплине действующие чемпионы в лице Као Миуры и Рюити Кихары в Пекине не выступали. В отсутствие японцев явными фаворитами выглядели Суй Вэньцзинь и Хань Цун. Опытнейший дуэт действительно стал промежуточным лидером после короткой программы, заработав довольно крупный отрыв.

Но действующие олимпийские чемпионы, вернувшись в спорт после трехлетней паузы, пока не имеют прежней стабильности. И в произвольной программе они допустили грубые ошибки, в том числе падение с параллельного тройного сальхова. Суй и Хань в субботу показали лишь четвертый результат, а по общей сумме опустились на второе место, что принесло им серебро.

Чемпионами четырех континентов впервые стали Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Лидеры сборной США в парном катании шли третьими после короткой программы, а в произвольной с запасом показали лучший результат. По общей сумме они почти превзошли личный рекорд. 

Ефимова и Митрофанов тренируются у Ольги Ганичевой и Алексея Летова – выходцев из СССР, которые работают в США с 2002 г. Сама фигуристка – бывшая россиянка, выигравшая Универсиаду-2019 с Александром Коровиным. Также Ефимова представляла Финляндию, где родилась, и Германию.

Коровин тоже продолжает карьеру под другим флагом – филиппинским. Вместе с Исабеллой Гамес он на турнире в Пекине занял предпоследнее 10-е место. Замкнули таблицу австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур, партнерша в этом дуэте – уроженка Москвы.

А на пьедестал также попали Юна Нагаока и Сумитада Моригути. Японцы, которые шли вторыми после короткой программы, в итоге выиграли бронзу. Среди тренеров, работающих с ними, есть и россияне – Федор Климов, Дмитрий Савин, Софья Евдокимова.

Результаты в парном катании:

  1. Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) – 205,34 (71,85 + 133,49)
  2. Суй Вэньцзинь / Хань Цун (Китай) – 200,99 (76,02 + 124,97)
  3. Юна Нагаока / Сумитада Моригути (Япония) – 197,46 (71,95 + 125,51)
  4. Чжан Цзясюань / Хуан Ихан (Китай) – 196,29 (69,05 + 127,24)
  5. Келли Энн Лорен / Лука Этье (Канада) – 188,27 (65,68 + 122,59)
  6. Кэти Макбит / Даниил Паркман (США) – 181,12 (59,68 + 121,44)
  7. Одри Шин / Балаш Наги (США) – 176,40 (63,11 + 113,29)
  8. Ава Кемп / Йонатан Елизаров (Канада) – 159,19 (49,09 + 110,11)
  9. Тэ Ок Рем / Кум Чол Хан (КНДР) – 158,20 (55,92 + 102,28)
  10. Исабелла Гамес / Александр Коровин (Филиппины) – 143,05 (47,77 + 95,28)
  11. Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 141,95 (59,27 + 82,68)

Расписание

Свернуть

Чемпионат четырех континентов завершится в воскресенье произвольными программами мужчин. Полное расписание чемпионата турнира и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

