Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов

После короткой программы одиночников всю тройку лидеров сформировали представители Японии. Лучший результат показал Као Миура – победитель чемпионата четырех континентов 2023 г. Он чисто выполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также сольные тройной аксель и четверной тулуп. Фигурист получил лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Полтора балла соотечественнику уступил Казуки Томоно – вице-чемпион четырех континентов 2022 г. Тройку замкнул Сота Ямамото, который в сезоне 2022/23 выигрывал серебро финала Гран-при.

Михаил Шайдоров. Фото: ISU

Более 90 баллов набрал и Михаил Шайдоров – действующий чемпион четырех континентов. Казахстанец, тренирующийся у российского специалиста Алексея Урманова, чисто выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольный четверной тулуп. На тройном акселе фигурист допустил ошибку, коснувшись рукой льда при приземлении.

Явные шансы на медали сохранили также китаец Боян Цзинь и южнокореец Чха Чжун Хван. Опытные спортсмены заняли пятое и шестое места соответственно и попали в сильнейшую разминку на произвольную программу. Всего борьбу после короткой продолжат 24 из 26 фигуристов.

Топ-10 в мужском одиночном катании после короткой программы: