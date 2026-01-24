Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов

Партнерский проект
На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию 2026 г., который принимает Пекин, в борьбу вступили мужчины-одиночники. Спортивные пары завершили турнир. Подводим итоги третьего соревновательного дня.
После короткой программы одиночников всю тройку лидеров сформировали представители Японии. Лучший результат показал Као Миура – победитель чемпионата четырех континентов 2023 г. Он чисто выполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также сольные тройной аксель и четверной тулуп. Фигурист получил лучшие оценки и за технику, и за компоненты.
Полтора балла соотечественнику уступил Казуки Томоно – вице-чемпион четырех континентов 2022 г. Тройку замкнул Сота Ямамото, который в сезоне 2022/23 выигрывал серебро финала Гран-при.
Более 90 баллов набрал и Михаил Шайдоров – действующий чемпион четырех континентов. Казахстанец, тренирующийся у российского специалиста Алексея Урманова, чисто выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольный четверной тулуп. На тройном акселе фигурист допустил ошибку, коснувшись рукой льда при приземлении.
Явные шансы на медали сохранили также китаец Боян Цзинь и южнокореец Чха Чжун Хван. Опытные спортсмены заняли пятое и шестое места соответственно и попали в сильнейшую разминку на произвольную программу. Всего борьбу после короткой продолжат 24 из 26 фигуристов.
Топ-10 в мужском одиночном катании после короткой программы:
В этой дисциплине действующие чемпионы в лице Као Миуры и Рюити Кихары в Пекине не выступали. В отсутствие японцев явными фаворитами выглядели Суй Вэньцзинь и Хань Цун. Опытнейший дуэт действительно стал промежуточным лидером после короткой программы, заработав довольно крупный отрыв.
Но действующие олимпийские чемпионы, вернувшись в спорт после трехлетней паузы, пока не имеют прежней стабильности. И в произвольной программе они допустили грубые ошибки, в том числе падение с параллельного тройного сальхова. Суй и Хань в субботу показали лишь четвертый результат, а по общей сумме опустились на второе место, что принесло им серебро.
Чемпионами четырех континентов впервые стали Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Лидеры сборной США в парном катании шли третьими после короткой программы, а в произвольной с запасом показали лучший результат. По общей сумме они почти превзошли личный рекорд.
Ефимова и Митрофанов тренируются у Ольги Ганичевой и Алексея Летова – выходцев из СССР, которые работают в США с 2002 г. Сама фигуристка – бывшая россиянка, выигравшая Универсиаду-2019 с Александром Коровиным. Также Ефимова представляла Финляндию, где родилась, и Германию.
Коровин тоже продолжает карьеру под другим флагом – филиппинским. Вместе с Исабеллой Гамес он на турнире в Пекине занял предпоследнее 10-е место. Замкнули таблицу австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур, партнерша в этом дуэте – уроженка Москвы.
А на пьедестал также попали Юна Нагаока и Сумитада Моригути. Японцы, которые шли вторыми после короткой программы, в итоге выиграли бронзу. Среди тренеров, работающих с ними, есть и россияне – Федор Климов, Дмитрий Савин, Софья Евдокимова.
Результаты в парном катании:
Чемпионат четырех континентов завершится в воскресенье произвольными программами мужчин. Полное расписание чемпионата турнира и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.