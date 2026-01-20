Фигурное катание, чемпионат четырех континентов – 2026: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

На нынешней неделе пройдет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию сезона 2025/26. В нем могут участвовать представители неевропейских стран. Турнир примет Государственный дворец спорта в Пекине.

Соревновательная программа запланирована на 22-25 января. В воскресенье также состоятся показательные выступления.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Четверг, 22 января

07:45-10:55 – женщины (короткая программа)

11:30-13:45 – танцы на льду (ритм-танец)

14:15-14:45 – церемония открытия

15:00-16:45 – спортивные пары (короткая программа)

Пятница, 23 января

07:15-09:50 – танцы на льду (произвольный танец + церемония награждения)

13:00-16:45 – женщины (произвольная программа + церемония награждения)

Суббота, 24 января

07:10-10:55 – мужчины (короткая программа)

14:45-16:50 – спортивные пары (произвольная программа + церемония награждения)

Воскресенье, 25 января

07:00-10:55 – мужчины (произвольная программа + церемония награждения)

13:00-15:00 – показательные выступления

В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU при отсутствии геоблока.