Фигурное катание, чемпионат четырех континентов – 2026: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

Турнир пройдет в столице Китая
Руслан Ипполитов
Михаил Шайдоров. Фото: ISU
Михаил Шайдоров. Фото: ISU

На нынешней неделе пройдет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию сезона 2025/26. В нем могут участвовать представители неевропейских стран. Турнир примет Государственный дворец спорта в Пекине.

Соревновательная программа запланирована на 22-25 января. В воскресенье также состоятся показательные выступления.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Четверг, 22 января

  • 07:45-10:55 – женщины (короткая программа)
  • 11:30-13:45 – танцы на льду (ритм-танец)
  • 14:15-14:45 – церемония открытия
  • 15:00-16:45 – спортивные пары (короткая программа)

Пятница, 23 января

  • 07:15-09:50 – танцы на льду (произвольный танец + церемония награждения)
  • 13:00-16:45 – женщины (произвольная программа + церемония награждения)

Суббота, 24 января

  • 07:10-10:55 – мужчины (короткая программа)
  • 14:45-16:50 – спортивные пары (произвольная программа + церемония награждения)

Воскресенье, 25 января

  • 07:00-10:55 – мужчины (произвольная программа + церемония награждения)
  • 13:00-15:00 – показательные выступления

В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU при отсутствии геоблока.

Новое