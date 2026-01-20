Фигурное катание, чемпионат четырех континентов – 2026: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

Партнерский проект
На нынешней неделе пройдет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию сезона 2025/26. В нем могут участвовать представители неевропейских стран. Турнир примет Государственный дворец спорта в Пекине.
Соревновательная программа запланирована на 22-25 января. В воскресенье также состоятся показательные выступления.
Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:
Четверг, 22 января
Пятница, 23 января
Суббота, 24 января
Воскресенье, 25 января
В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU при отсутствии геоблока.