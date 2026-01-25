Ведомости
Клиенты PARI ставят на победу «Милана» над «Ромой» в матче Серии А

Миланцы повторно за сезон одолеют римлян?
Валентин Васильев

25 января «Рома» и «Милан» встретятся в матче 22-го тура итальянской Серии А. Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы команд практически одинаково. Коэффициент на успех «Ромы» — 2.70, что соответствует примерно 34% вероятности. Поставить на то, что выиграют гости, можно за 2.90 (около 33%). Ничья котируется также за 2.90 (33%).

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу команды Массимилиано Аллегри приходится около 71% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 21% сделано на ничью, еще приблизительно 8% — на то, что сильнее окажутся римляне.

По оценке аналитиков, матч не будет богатым на голы. Поставить на то, что во встрече будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.20. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.67. Если забьют и «Рома», и «Милан», сыграет коэффициент 1.82. Обратный исход идет за 1.92. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с коэффициентом 3.25.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 5.50. На то, что первыми отличатся римляне, можно поставить за 2.02. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «россонери» составляют 2.15.

«Милан» набрал 46 очков в 21 туре и занимает вторую строчку, отставая от лидера — «Интера» — на три балла. Команда Массимилиано Аллегри идет на серии без поражений из шести матчей, а две последние встречи «россонери» выиграли. На то, что миланцы станут чемпионами, можно поставить с коэффициентом 6.50, а на место в числе двух сильнейших команд предлагают котировку 1.85.

В активе «Ромы» 42 очка и четвертая строчка. Римляне выиграли три последних матча в чемпионате Италии — все с одинаковым счетом 2:0. На то, что команда Джан Пьеро Гасперини завоюет Скудетто, дают коэффициент 30.00. На то, что «Рома» по итогам сезона окажется в топ-2, можно сделать ставку за 6.00.

Команды уже играли между собой в этом сезоне в Серии А. В ноябре «Милан» победил на своем поле со счетом 1:0. 

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Определился последний победитель чемпионата четырех континентов по фигурному катанию
«Соображения безопасности»: почему рекомендации МОК по россиянам не хотят принимать в хоккее
Клиент PARI поставил 780 000 рублей на Пимблетта в поединке с Гэтжи
Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов
Клиенты PARI уверены, что «Реал» обыграет «Вильярреал» в 21-м туре Ла Лиги
Победа «Ливерпуля» над «Марселем» принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Бывшая российская фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 на чемпионате четырех континентов
Клиент PARI поставил 690 000 рублей на FURIA в матче против Heroic в четвертьфинале BLAST Bounty Winter 2026 по CS2
PARI и бренд «Родина» создали мерч в честь спортсменов-бунтарей — от Майкла Джордана до Серены Уильямс
Новое