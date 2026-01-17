Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и минским «Динамо». Начало встречи – в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По мнению букмекеров, в предстоящем матче не будет явного фаворита, но ближе к победе окажется белорусская команда. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры – 2.40, что составляет 39% вероятности. Поставить на победу россиян можно по коэффициенту 2.50 (38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Динамо» из Минска с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.88 (51%). Поставить на итоговый успех «Динамо» из Москвы можно за 1.92 (49%).

Клиенты PARI верят в успех минского «Динамо» в основное время. На победу команды Дмитрия Квартального приходится около 67% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 25% сделано в пользу москвичей, еще приблизительно 7% – на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 93% на 7% в пользу московского «Динамо».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме – за 5.70, по буллитам – за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если минчане будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30.

По оценке аналитиков PARI , третье динамовское противостояние в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие – 1:7, 3:5. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

«Динамо» из Минска идет на третьем месте Западной конференции с 59 очками, у «Динамо» из Москвы – 55 очков и пятое место на Западе. Поставить сейчас на победу белорусской команды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 9.00. Это выше, чем у главных фаворитов сезона – «Локомотива» (3.10), «Металлурга» (3.60), «Авангарда» (6.00) и столько же, сколько у «Ак Барса» (9.00). Чемпионство московского «Динамо» котируется за 20.00.