Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 января 13:39ГлавнаяНовости

Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ

Московская и минская команды встретятся в столице России
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и минским «Динамо». Начало встречи – в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По мнению букмекеров, в предстоящем матче не будет явного фаворита, но ближе к победе окажется белорусская команда. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры – 2.40, что составляет 39% вероятности. Поставить на победу россиян можно по коэффициенту 2.50 (38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Динамо» из Минска с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.88 (51%). Поставить на итоговый успех «Динамо» из Москвы можно за 1.92 (49%).

Клиенты PARI верят в успех минского «Динамо» в основное время. На победу команды Дмитрия Квартального приходится около 67% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 25% сделано в пользу москвичей, еще приблизительно 7% – на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 93% на 7% в пользу московского «Динамо».

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме – за 5.70, по буллитам – за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если минчане будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30.

По оценке аналитиков PARI, третье динамовское противостояние в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие – 1:7, 3:5. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

«Динамо» из Минска идет на третьем месте Западной конференции с 59 очками, у «Динамо» из Москвы – 55 очков и пятое место на Западе. Поставить сейчас на победу белорусской команды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 9.00. Это выше, чем у главных фаворитов сезона – «Локомотива» (3.10), «Металлурга» (3.60), «Авангарда» (6.00) и столько же, сколько у «Ак Барса» (9.00). Чемпионство московского «Динамо» котируется за 20.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
Новости
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Новости
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Эстонская фигуристка Петрыкина второй раз подряд выиграла чемпионат Европы
Эстонская фигуристка Петрыкина второй раз подряд выиграла чемпионат Европы
Новости
Дэвис и Смолкин вошли в топ-6 после ритм-танца на ЧЕ-2026, несмотря на казус
Дэвис и Смолкин вошли в топ-6 после ритм-танца на ЧЕ-2026, несмотря на казус
Новости
PARI запускает второй рейтинговый турнир на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
PARI запускает второй рейтинговый турнир на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
Новости
Клиенты PARI ждут победы «ПСЖ» над «Лиллем»
Клиенты PARI ждут победы «ПСЖ» над «Лиллем»
Новости
Грузинские фигуристы впервые в истории стали чемпионами Европы в парном катании
Грузинские фигуристы впервые в истории стали чемпионами Европы в парном катании
Новости
Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию
Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию
Новости

Новое