«Локомотив» переиграет «Торпедо» и сравняется с ними по числу побед в очных противостояниях текущего сезона КХЛ, считают аналитики PARI

19 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке букмекеров, «Локомотив» — фаворит предстоящего матча. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.68, что составляет 57% вероятности. Поставить на победу «автозаводцев» можно по коэффициенту 4.50 (21%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.38 (69%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 3.05 (31%).

Клиенты PARI верят в успех ярославцев в основное время. На победу команды Боба Хартли приходится около 76% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 19% сделано в пользу нижегородцев, еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 91% на 9% в пользу «Локомотива».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.00. Если игроки «Торпедо» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 8.00.

По оценке аналитиков PARI, четвертое противостояние «Локомотива» и «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ получится результативнее предыдущих — 1:2, 1:0, 0:3. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции с 63 очками, у «Торпедо» — 58 очков и четвертое место на Западе. Поставить на победу ярославцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.00. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира, а их главные конкуренты — «Металлург» (3.40) и «Авангард» (6.30). Чемпионство нижегородцев котируется за 19.00.