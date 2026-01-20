Ведомости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на голы «Ман Сити» в матче с «Буде-Глимтом»

Фаворит очевиден
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

20 января «Манчестер Сити» сыграет с «Буде-Глимтом» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Аспмюра» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Манчестер Сити» фаворитом матча. Ставки на победу команды Хосепа Гвардиолы принимаются по коэффициенту 1.38, что соответствует 69% вероятности. Заключить пари на успех «Буде-Глимта» предлагается за 6.70, а на ничью за 5.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 17%.

Практически все клиенты PARI ставят на «горожан». Более 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Манчестер Сити».

Самая крупная ставка на матч 200 000 руб. на то, что гости забьют минимум два гола, по коэффициенту 1.32. Пари вошло в экспресс из трех матчей Лиги чемпионов с общим коэффициентом 2.26. Еще один клиент поставил 150 000 руб. на то, что «Сити» не проиграет, при этом общий тотал матча составит не менее 2.5 (коэффициент 1.53). Это пари включено в экспресс из шести событий с суммарным коэффициентом 10.26.

Матчи обеих команд на общем этапе в основном были результативными, при этом «Буде-Глимт» пропустил 13 голов за шесть туров. Аналитики PARI считают, что в игре будет не меньше четырех голов. Поставить на тотал больше 3.5 можно по коэффициенту 1.75, а на низовой вариант по коэффициенту 2.10. При этом букмекеры считают, что команды обменяются забитыми мячами, и предлагают поставить на это за 1.48.

«Манчестер Сити» победил в четырех матчах из шести, проиграв только «Байеру». «Горожане» набрали 13 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. PARI считает команду Гвардиолы одним из фаворитов Лиги чемпионов: ставки на их победу в турнире принимаются по коэффициенту 8.00. Заключить пари на то, что манчестерский клуб войдет в топ-3 по итогам общего этапа, можно по котировке 2.35.

Для сравнения, такое же пари на «Буде-Глимт» можно сделать за 1000.00. Норвежцы пока даже не входят в зону плей-офф они не выиграли ни одного матча на общем этапе и занимают 32-е место в турнирной таблице.

