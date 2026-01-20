Клиент PARI поставил 200 000 рублей на голы «Ман Сити» в матче с «Буде-Глимтом»

20 января «Манчестер Сити» сыграет с «Буде-Глимтом» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Аспмюра» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Манчестер Сити» фаворитом матча. Ставки на победу команды Хосепа Гвардиолы принимаются по коэффициенту 1.38, что соответствует 69% вероятности. Заключить пари на успех «Буде-Глимта» предлагается за 6.70, а на ничью – за 5.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 17%.

Практически все клиенты PARI ставят на «горожан». Более 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Манчестер Сити».

Самая крупная ставка на матч – 200 000 руб. на то, что гости забьют минимум два гола, по коэффициенту 1.32. Пари вошло в экспресс из трех матчей Лиги чемпионов с общим коэффициентом 2.26. Еще один клиент поставил 150 000 руб. на то, что «Сити» не проиграет, при этом общий тотал матча составит не менее 2.5 (коэффициент 1.53). Это пари включено в экспресс из шести событий с суммарным коэффициентом 10.26.

Матчи обеих команд на общем этапе в основном были результативными, при этом «Буде-Глимт» пропустил 13 голов за шесть туров. Аналитики PARI считают, что в игре будет не меньше четырех голов. Поставить на тотал больше 3.5 можно по коэффициенту 1.75, а на низовой вариант – по коэффициенту 2.10. При этом букмекеры считают, что команды обменяются забитыми мячами, и предлагают поставить на это за 1.48.

«Манчестер Сити» победил в четырех матчах из шести, проиграв только «Байеру». «Горожане» набрали 13 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. PARI считает команду Гвардиолы одним из фаворитов Лиги чемпионов: ставки на их победу в турнире принимаются по коэффициенту 8.00. Заключить пари на то, что манчестерский клуб войдет в топ-3 по итогам общего этапа, можно по котировке 2.35.

Для сравнения, такое же пари на «Буде-Глимт» можно сделать за 1000.00. Норвежцы пока даже не входят в зону плей-офф – они не выиграли ни одного матча на общем этапе и занимают 32-е место в турнирной таблице.