Буде-Глимт - Манчестер Сити, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Во вторник, 20 января, возобновится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Один из ранних временных слотов отдан игре в Буде: сильнейший клуб Норвегии принимает звездный «Манчестер Сити». Удастся ли россиянину Никите Хайкину сохранить свои ворота в неприкосновенности перед лицом одного из сильнейших нападающих современности - Эрлинга Холанда?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур
Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Буде-Глимт»
|0
|0
|0
|0:0
|«Манчестер Сити»
|0
|0
|0
|0:0
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.01.2026
|«Буде-Глимт»
4:1
«Диошдьер»
Товарищеский матч
|06.01.2026
|«Гронинген»
0:4
«Буде-Глимт»
Товарищеский матч
|10.12.2025
|«Боруссия» Д
2:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|30.11.2025
|«Буде-Глимт»
5:0
«Фредрикстад»
Чемпионат Норвегии
|25.11.2025
|«Буде-Глимт»
2:3
«Ювентус»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«МЮ»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|13.01.2026
|«Ньюкасл»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|10.01.2026
|«Манчестер Сити»
10:1
«Эксетер»
|Кубок Англии
|07.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Брайтон»
|АПЛ
|04.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Челси»
|АПЛ
После шести туров «Сити» занимает четвертое место в таблице и еще сохраняет шансы даже на первое. Норвежцы идут пятыми с конца.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
В 2026 году чемпион Норвегии побеждает соперников только крупно - 4:0 «Гронинген», 4:1 «Диошдьер». Но есть нюанс: это были всего лишь товарищеские матчи. Официальных «Буде-Глимт» не играл почти полтора месяца - с декабрьской ничьей в Дортмунде против «Боруссии». Таким образом, во вторник Буде ожидает своего рода премьера - и сразу с таким звездным гостем!
«Манчестер Сити» приехал в Норвегию раздосадованным. На его беду, свой лучший (пока) матч в сезоне земляки из «Юнайтед» выдали как раз в городском дерби. Поражение от «красных дьяволов» (0:2) стало для «горожан» первым с конца ноября. Беспроигрышная серия команды Гвардиолы составила 13 матчей.
Болезненное поражение в АПЛ автоматически обусловит настрой «Сити» на игру Лиги чемпионов. Рассчитывать на снисхождение фаворита хозяевам поля точно не станет. Но у «Буде» есть свои козыри - это норвежский мороз, горячая поддержка родных трибун и физическая свежесть. Примем также во внимание достаточно серьезные кадровые проблемы гостей. Все это в комплексе позволяет команде Хайкина рассчитывать если не на очки, то как минимум на гол. Обмен голами тут представляется совершенно реальным сценарием.
В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Буде-Глимт»: Алесами (травма), Гундерсен (дисквалификация)
«Манчестер Сити»: Силва (дисквалификация), Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Буде-Глимт»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|12. Хайкин
|25. Доннарума
|Вратарь
|Защитник
|15. Бьеркан
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|4. Бьортуфт
|68. Аллейн
|Защитник
|Защитник
|2. Нильсен
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|20. Сьоволд
|6. Аке
|Защитник
|Полузащитник
|7. Берг
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Фет
|14. Нико
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Эвьен
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Хауге
|26. Савиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Бломберг
|10. Шерки
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Хег
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Кьетиль Кнутсен
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер