Буде-Глимт - Манчестер Сити, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В 2026 году чемпион Норвегии побеждает соперников только крупно - 4:0 «Гронинген», 4:1 «Диошдьер». Но есть нюанс: это были всего лишь товарищеские матчи. Официальных «Буде-Глимт» не играл почти полтора месяца - с декабрьской ничьей в Дортмунде против «Боруссии». Таким образом, во вторник Буде ожидает своего рода премьера - и сразу с таким звездным гостем!

«Манчестер Сити» приехал в Норвегию раздосадованным. На его беду, свой лучший (пока) матч в сезоне земляки из «Юнайтед» выдали как раз в городском дерби. Поражение от «красных дьяволов» (0:2) стало для «горожан» первым с конца ноября. Беспроигрышная серия команды Гвардиолы составила 13 матчей.

Болезненное поражение в АПЛ автоматически обусловит настрой «Сити» на игру Лиги чемпионов. Рассчитывать на снисхождение фаворита хозяевам поля точно не станет. Но у «Буде» есть свои козыри - это норвежский мороз, горячая поддержка родных трибун и физическая свежесть. Примем также во внимание достаточно серьезные кадровые проблемы гостей. Все это в комплексе позволяет команде Хайкина рассчитывать если не на очки, то как минимум на гол. Обмен голами тут представляется совершенно реальным сценарием.