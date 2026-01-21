Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 января 17:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Буде-Глимт - Манчестер Сити, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Хайкин против Холанда!
Валентин Васильев

Во вторник, 20 января, возобновится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Один из ранних временных слотов отдан игре в Буде: сильнейший клуб Норвегии принимает звездный «Манчестер Сити». Удастся ли россиянину Никите Хайкину сохранить свои ворота в неприкосновенности перед лицом одного из сильнейших нападающих современности - Эрлинга Холанда?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Буде-Глимт» (Норвегия)

20.01.2025, Вт

20:45 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 6.50

Х - 5.90

П2 - 1.37

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур

Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)

Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Буде-Глимт»0000:0
«Манчестер Сити»0000:0

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.01.2026«Буде-Глимт»

4:1

«Диошдьер»

Товарищеский матч

06.01.2026«Гронинген»

0:4

«Буде-Глимт»

Товарищеский матч

10.12.2025«Боруссия» Д

2:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

30.11.2025«Буде-Глимт»

5:0

«Фредрикстад»

Чемпионат Норвегии

25.11.2025«Буде-Глимт»

2:3

«Ювентус»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«МЮ»

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

13.01.2026«Ньюкасл»

0:2

«Манчестер Сити»

    Кубок лиги

10.01.2026«Манчестер Сити»

10:1

«Эксетер»

    Кубок Англии
07.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

«Брайтон»

    АПЛ
04.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

«Челси»

    АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После шести туров «Сити» занимает четвертое место в таблице и еще сохраняет шансы даже на первое. Норвежцы идут пятыми с конца.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал660017-118
2. Бавария650118-715
3. ПСЖ641119-813
4. Манчестер Сити641112-613
5. Аталанта64118-613
6. Интер640212-412
7. Реал Мадрид640213-712
8. Атлетико640215-1212
9. Ливерпуль640211-812
10. Боруссия Д632119-1311
11. Тоттенхэм632113-711
12. Ньюкасл631213-610
13. Челси631213-810
14. Спортинг631212-810
15. Барселона631214-1110
16. Марсель630311-89
17. Ювентус623112-109
18. Галатасарай63038-89
19. Монако62317-89
20. Байер621310-129
21. ПСВ622215-118
22. Карабах621310-137
23. Наполи62136-117
24. Копенгаген621310-167
25. Бенфика62046-86
26. Пафос61324-96
27. Юнион Сент-Жиллуа62047-156
28. Атлетик61234-95
29. Олимпиакос61236-135
30. Айнтрахт61148-164
31. Брюгге61148-164
32. Буде-Глимт60339-133
33. Славия60332-113
34. Аякс61055-183
35. Вильярреал60154-131
36. Кайрат60154-151

Прогноз на матч

Свернуть

В 2026 году чемпион Норвегии побеждает соперников только крупно - 4:0 «Гронинген», 4:1 «Диошдьер». Но есть нюанс: это были всего лишь товарищеские матчи. Официальных «Буде-Глимт» не играл почти полтора месяца - с декабрьской ничьей в Дортмунде против «Боруссии». Таким образом, во вторник Буде ожидает своего рода премьера - и сразу с таким звездным гостем!

«Манчестер Сити» приехал в Норвегию раздосадованным. На его беду, свой лучший (пока) матч в сезоне земляки из «Юнайтед» выдали как раз в городском дерби. Поражение от «красных дьяволов» (0:2) стало для «горожан» первым с конца ноября. Беспроигрышная серия команды Гвардиолы составила 13 матчей.

Болезненное поражение в АПЛ автоматически обусловит настрой «Сити» на игру Лиги чемпионов. Рассчитывать на снисхождение фаворита хозяевам поля точно не станет. Но у «Буде» есть свои козыри - это норвежский мороз, горячая поддержка родных трибун и физическая свежесть. Примем также во внимание достаточно серьезные кадровые проблемы гостей. Все это в комплексе позволяет команде Хайкина рассчитывать если не на очки, то как минимум на гол. Обмен голами тут представляется совершенно реальным сценарием.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Буде-Глимт»: Алесами (травма), Гундерсен (дисквалификация)

«Манчестер Сити»: Силва (дисквалификация), Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Буде-Глимт»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь12. Хайкин25. ДоннарумаВратарь
Защитник15. Бьеркан27. НунесЗащитник
Защитник4. Бьортуфт68. АллейнЗащитник
Защитник2. Нильсен45. ХусановЗащитник
Защитник20. Сьоволд6. АкеЗащитник
Полузащитник 7. Берг47. ФоденПолузащитник
Полузащитник 19. Фет14. НикоПолузащитник 
Полузащитник26. Эвьен20. СилваПолузащитник
Полузащитник10. Хауге26. СавиньоПолузащитник
Полузащитник11. Бломберг10. ШеркиПолузащитник
Нападающий9. Хег9. ХоландНападающий
Главный тренерКьетиль КнутсенХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры PARI установили крайне привлекательный коэффициент на победу хозяев поля - 6.50. Ничья тоже идет в конторе по повышенному тарифу - 5.90. Выигрыш англичан идет за 1.37.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё