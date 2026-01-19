Ведомости
ХК «Лада» провела тематическую встречу «БЕТСИТИ Итальянский матч»

Игра с «Сочи» завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0
Валентин Васильев

На раскатку перед матчем «Лада» вышла в специальной форме с принтом в виде пиццы. Основное джерси на игру тоже было тематическое - на нем был изображен Fiat 124, предок легендарного ВАЗ-2101. Сама машина была выставлена перед «Лада-Ареной».

photo_5435890045421293187_y.jpg

Также в рамках «БЕТСИТИ Итальянского матча» была установлена тематическая фотобудка, болельщиков угощали безалкогольной лимончеллой и развлекала кавер-группа, которая исполнила знаменитые итальянские песни, прошел показ мод. В перерыве матча состоялся конкурс «БЕТСИТИ Снайпер», победитель которого получил матчевое джерси.

Следующий матч «Лада» проведет против «Барыса» 20 января.

