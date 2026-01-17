Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы

На чемпионате Европы 2026 г. по фигурному катанию, который принимает британский Шеффилд, завершилась соревновательная программа. Заключительный комплект медалей разыграли танцевальные дуэты. Гранд-фавориты в лице Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона подтвердили свой статус.

После ритм-танца борьба за медали, в том числе золотые, математически выглядела очень интригующе. Но второй прокат четко дал понять, что Фурнье-Бодри и Сизерон в свой дебютный совместный сезон забрали статус сильнейшей пары Европы. Французы с большим отрывом выиграли произвольный танец и укрепили лидерство. Для Сизерона это уже шестое золото чемпионата Европы, но прошлые пять он взял с другой партнершей – легендарной Габриэллой Пападакис.

Представители Франции подтвердили, что с высокой вероятностью станут единственными реальными конкурентами Мэдисон Чок и Эвана Бейтса на Олимпиаде-2026. В финале Гран-при американцы были сильнее, но в заочном споре по оценкам Фурнье-Бодри и Сизерон имеют преимущество с лучшими результатами сезона в произвольном танце и по общей сумме.

Полномочия чемпионов Европы сложили Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Сезон складывался для итальянцев непросто, но в Шеффилде они сумели подняться с промежуточной третьей позиции на итоговую вторую. Опустились же в таблице Лайла Фир и Льюис Гибсон. Явная ошибка лишила британцев серебра, которые было очень близко. В итоге они второй раз подряд стали бронзовыми призерами.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Фото: ISU

Прошлогодние вице-чемпионы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо в этот раз заняли четвертое место. Партнерша из этого французского дуэта – уроженка Москвы. Другие бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин сохранили шестую позицию, что стало для них лучших результатом в карьере на чемпионате Европы.

Дочь именитого тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина подчеркнули успешное выступление сборной Грузии в Шеффилде. Эта команда с двумя золотыми медалями (Ника Эгадзе, спортивная пара Анастасия Метелкина / Лука Берулава) выиграла общий зачет.

Выступили в произвольном танце еще двое бывших россиян. Асаф Казимов (с Софией Валь за Испанию) занял 14-е место, Мария Игнатьева (с Даниилом Семко за Венгрию) – 15-е.

Топ-6 в танцах на льду: