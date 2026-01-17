Ведомости
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы

Первая победа в мужской одиночке для Грузии!
Александр Бокулёв
Ника Эгадзе. Фото: ISU
Ника Эгадзе. Фото: ISU

Чемпионат Европы 2026 г. по фигурному катанию, который проходит в британском Шеффилде, стал еще более успешным для Грузии. Впервые в истории представитель этой страны выиграл золото в соревнованиях мужчин. Рассказываем о триумфе Ники Эгадзе и других итогах турнира одиночников.

По итогам короткой программы только один фигурист набрал более 90 баллов. Лидером стал Эгадзе, который закрывал соревнования в субботу. После ошибок конкурентов грузину достаточно было показать надежный прокат без риска. Но он зашел на пять элементов ультра-си (повышенной сложности) и почти за все получил положительные надбавки.

Небольшим минусом был отмечен только тройной аксель. Чисто Эгадзе выполнил два четверных сальхова (в тулупе и секвенции), а также сольные четверные лутц и тулуп. За технику ученик российского тренера Этери Тутберидзе набрал 100,86 балла, что с запасом стало лучшей оценкой по этому показателю.

Эгадзе установил личный рекорд в произвольной программе (181,72) и по общей сумме (273,00) и впервые стал чемпионом Европы. Это историческая медаль для сборной Грузии – ранее никто из представителей страны не побеждал на данном турнире в мужском одиночном катании. Сам Эгадзе прежде не попадал на пьедестал чемпионата Европы, его лучшим результатом было четвертое место в прошлом году.

Вторую позицию в Шеффилде занял Маттео Риццо. Он шел четвертым после короткой программы, но в произвольной уступил только Эгадзе, получив при этом лучшую оценку за компоненты. Итальянец второй раз в карьере выиграл серебро чемпионата Европы, в его активе столько же бронзовых медалей.

Тройку призеров сенсационно замкнул Георгий Рештенко – уроженец Санкт-Петербурга, с 2018 г. представляющий Чехию. Ранее он не попадал на пьедесталы топ-турниров, лучшим результатом на чемпионате Европы было девятое место два года назад (в прошлом сезоне – 23-я позиция).

Георгий Рештенко и его тренер Михал Бржезина (слева направо)
Георгий Рештенко и его тренер Михал Бржезина (слева направо). Фото: Чешская федерация фигурного катания

Рештенко показал третий результат в произвольной программе с личным рекордом (159,65) и поднялся с промежуточной восьмой строчке. По общей сумме баллов он также установил свое лучшее достижение (238,27). Примечательно, что бронзовый призер чемпионата Европы пропустит Олимпиаду-2026 – на сентябрьском квалификационном турнире в Пекине чех потерял последний шанс отобраться на Игры.

Эстонские братья Александр и Михаил Селевко шли в топ-3 вслед за Эгадзе после короткой программы. В произвольной оба допустили грубые ошибки. В итоге их так и разделил минимальный разрыв – Александр остался выше Михаила и занял пятое место. Четвертую позицию занял швейцарец Лукас Бричги, не сумевший защитить чемпионский титул. Победитель турниров 2023 и 2024 гг. француз Адам Сяо Хим Фа пропустил турнир в Шеффилде.

Серебряный призер прошлого чемпионата Европы итальянец Николай Мемола, сын и ученик россиянки Ольги Романовой, занял 11-е место. Бывший россиянин Владимир Самойлов, представляющий Польшу, показал 19-й результат. 

Топ-6 в мужском одиночном катании:

  1. Ника Эгадзе (Грузия) – 273,00 (91,28 + 181,72)
  2. Маттео Риццо (Италия) – 256,37 (88,00 + 168,37)
  3. Георгий Рештенко (Чехия) – 238,27 (78,62 + 159,65)
  4. Лукас Бричги (Швейцария) – 236,90 (82,12 + 154,78)
  5. Александр Селевко (Эстония) – 232,46 (88,71 + 143,75)
  6. Михаил Селевко (Эстония) – 230,30 (88,28 + 142,02)

Расписание

Свернуть

Позднее в субботу будет разыгран последний комплект медалей – в танцах на льду. В воскресенье пройдут показательные выступления. Полное расписание чемпионата Европы 2026 г. и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

Новое