Теннис, US Open — 2025: полное расписание и результаты

С 24 августа по 7 сентября 2026 года в Нью-Йорке пройдет четвертый и последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США, который играется на хардовых кортах. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований.

Игровые дни на US Open стартуют в 18:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира равен 90 миллионам долларов США, что на 20% превышает прошлогодний показатель (75 миллионов).

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.