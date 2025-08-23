Теннис, US Open — 2025: полное расписание и результаты

Партнерский проект
С 24 августа по 7 сентября 2026 года в Нью-Йорке пройдет четвертый и последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США, который играется на хардовых кортах. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований.
Игровые дни на US Open стартуют в 18:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира равен 90 миллионам долларов США, что на 20% превышает прошлогодний показатель (75 миллионов).
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Якуб Меншик (Чехия, 16)
Николас Харри (Чили)
|Александр Шевченко (Казахстан)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18)
|Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
Артур Риндеркнеш (Франция)
|Бен Шелтон (США, 6)
Игнасио Бусе (Перу)
|Лучано Дардери (Италия, 32)
Ринки Хидзиката (Австралия)
|Стефан Достанич (США)
Элиот Спиццирри (США)
|Эмилио Нава (США)
Тейлор Фритц (США, 4)
|Юго Бланше (Франция)
Фабиан Марожан (Венгрия)
|Адриан Маннарино (Франция)
Таллон Грикспор (Нидерланды, 29)
|Камило Уго Карабельи (Аргентина)
Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина)
|Иржи Легечка (Чехия, 20)
Борна Чорич (Хорватия)
|Лука Нарди (Италия)
Томаш Махач (Чехия, 21)
|Захари Свайда (США)
Жомбор Пирош (Венгрия)
|Жером Ким (Швейцария)
Итан Куинн (США)
|Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Пабло Льямас Руис (Испания)
|Мариано Навоне (Аргентина)
Маркос Гирон (США)
|Джордан Томпсон (Австралия)
Корентен Мутэ (Франция)
|Брэндон Накашима (США, 30)
Йеспер де Йонг (Нидерланды)
|Новак Джокович (Сербия, 7)
Лёрнер Тьен (США)
|Даниил Медведев (Россия, 13)
Бенжамен Бонзи (Франция)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Эмма Радукану (Великобритания)
Эна Сибахара (Япония)
|Лючия Бронцетти (Италия)
Тереза Валентова (Чехия)
|Нурия Парризас-Диас (Испания)
Полина Кудерметова (Россия)
|Маккартни Кесслер (США, 32)
Магда Линетт (Польша)
|Оксана Селехметьева (Россия)
Маркета Вондроушова (Чехия)
|Александра Эала (Филиппины)
Клара Таусон (Дания, 14)
|Хиль Белен Тайхман (Швейцария)
Кэти Макнелли (США)
|Ребекка Марино (Канада)
Лейла Фернандес (Канада, 31)
|Моюка Утидзима (Япония)
Ольга Данилович (Сербия)
|Джаниче Чен (Индонезия)
Вероника Кудерметова (Россия, 24)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
Ребека Масарова (Швейцария)
|Елена Остапенко (Латвия, 25)
Ван Сиюй (Китай)
|Эмма Наварро (США, 10)
Ван Яфань (Китай)
|Лулу Сун (Новая Зеландия)
Камила Осорио (Колумбия)
|Анастасия Потапова (Россия)
Чжу Линь (Китай)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
Хина Иноуэ (США)
|Чжан Шуай (Китай)
Белинда Бенчич (Швейцария, 16)
|Юлия Стародубцева (Украина)
Анна Блинкова (Россия)
|Дестани Айява (Австралия)
Жасмин Паолини (Италия, 7)
|Джессика Пегула (США, 4)
Майяр Шериф (Египет)