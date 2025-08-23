Ведомости
Теннис, US Open — 2025: полное расписание и результаты

Действующие чемпионы в одиночном разряде — Янник Синнер и Арина Соболенко
Руслан Ипполитов
Трофеи US Open. Источник: USOpen.org
Трофеи US Open. Источник: USOpen.org

С 24 августа по 7 сентября 2026 года в Нью-Йорке пройдет четвертый и последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США, который играется на хардовых кортах. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований.

Игровые дни на US Open стартуют в 18:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира равен 90 миллионам долларов США, что на 20% превышает прошлогодний показатель (75 миллионов).

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.

24 августа

Первый круг

Свернуть

Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Якуб Меншик (Чехия, 16)

 

Николас Харри (Чили)

1,35

3,20

Александр Шевченко (Казахстан)

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18)

4,90

1,18

Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

 

Артур Риндеркнеш (Франция)

2,54

1,52

Бен Шелтон (США, 6)

 

Игнасио Бусе (Перу)

1,01

16,00

Лучано Дардери (Италия, 32)

 

Ринки Хидзиката (Австралия)

1,58

2,38

Стефан Достанич (США)

 

Элиот Спиццирри (США)

2,50

1,53

Эмилио Нава (США)

 

Тейлор Фритц (США, 4)

8,50

1,07

Юго Бланше (Франция)

 

Фабиан Марожан (Венгрия)

3,70

1,28

Адриан Маннарино (Франция)

 

Таллон Грикспор (Нидерланды, 29)

2,19

1,68

Камило Уго Карабельи (Аргентина)

 

Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина)

3,25

1,34

Иржи Легечка (Чехия, 20)

 

Борна Чорич (Хорватия)

1,14

5,70

Лука Нарди (Италия)

 

Томаш Махач (Чехия, 21)

2,83

1,43

Захари Свайда (США)

 

Жомбор Пирош (Венгрия)

1,37

3,10

Жером Ким (Швейцария)

 

Итан Куинн (США)

2,12

1,72

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

 

Пабло Льямас Руис (Испания)

1,60

3,25

Мариано Навоне (Аргентина)

 

Маркос Гирон (США)

1,77

2,05

Джордан Томпсон (Австралия)

 

Корентен Мутэ (Франция)

3,15

1,36

Брэндон Накашима (США, 30)

 

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

1,34

3,25

Новак Джокович (Сербия, 7)

 

Лёрнер Тьен (США)

1,12

6,30

Даниил Медведев (Россия, 13)

 

Бенжамен Бонзи (Франция)

1,23

4,20

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Эмма Радукану (Великобритания)

 

Эна Сибахара (Япония)

1,13

6,00

Лючия Бронцетти (Италия)

 

Тереза Валентова (Чехия)

5,25

1,16

Нурия Парризас-Диас (Испания)

 

Полина Кудерметова (Россия)

2,15

1,70

Маккартни Кесслер (США, 32)

 

Магда Линетт (Польша)

1,52

2,54

Оксана Селехметьева (Россия)

 

Маркета Вондроушова (Чехия)

4,70

1,19

Александра Эала (Филиппины)

 

Клара Таусон (Дания, 14)

3,70

1,28

Хиль Белен Тайхман (Швейцария)

 

Кэти Макнелли (США)

4,30

1,22

Ребекка Марино (Канада)

 

Лейла Фернандес (Канада, 31)

4,90

1,18

Моюка Утидзима (Япония)

 

Ольга Данилович (Сербия)

3,15

1,36

Джаниче Чен (Индонезия)

 

Вероника Кудерметова (Россия, 24)

2,70

1,47

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

 

Ребека Масарова (Швейцария)

1,02

14,00

Елена Остапенко (Латвия, 25)

 

Ван Сиюй (Китай)

1,47

2,70

Эмма Наварро (США, 10)

 

Ван Яфань (Китай)

1,25

4,00

Лулу Сун (Новая Зеландия)

 

Камила Осорио (Колумбия)

1,70

2,15

Анастасия Потапова (Россия)

 

Чжу Линь (Китай)

1,43

2,83

Виктория Азаренко (Беларусь)

 

Хина Иноуэ (США)

1,15

5,55

Чжан Шуай (Китай)

 

Белинда Бенчич (Швейцария, 16)

3,50

1,30

Юлия Стародубцева (Украина)

 

Анна Блинкова (Россия)

2,08

1,75

Дестани Айява (Австралия)

 

Жасмин Паолини (Италия, 7)

8,00

1,08

Джессика Пегула (США, 4)

 

Майяр Шериф (Египет)

1,02

14,00

