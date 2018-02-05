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«Коммерсантъ» узнал о предложениях бизнеса о смягчении закона Яровой

Проект постановления Минкомсвязи о хранении данных по закону Яровой не устроил представителей бизнеса. 1 февраля президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил заключение комиссии союза по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям замглавы Минкомсвязи Дмитрию Алазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

В заключении эксперты РСПП отмечают, что доработанный вариант постановления частично учитывает их предложения. Например, исключено требование определять размер хранилищ информации, исходя из монтированной емкости сетей связи, и требование о хранении транзитного трафика. Представители бизнеса указывают, что это «позволит заметно сократить объем хранимой информации», но даже в таком виде «полностью поглотит инвестиционные бюджеты операторов связи либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи (на 12–90% в зависимости от услуги и оператора связи)». Это может привести к остановке развития сетей связи в России.

Расходы на хранение фактически переданного трафика, за исключением голоса, в течение 30 суток комиссия РСПП оценила следующим образом: для МТС – до 43 млрд руб. за пять лет, «Вымпелкома» – не менее 63 млрд руб., «Мегафона» – около 40 млрд руб., МГТС – порядка 17 млрд руб., «ЭР-телеком холдинга» – примерно 50 млрд руб.

Эксперты РСПП предлагают сократить сроки и объемы хранимой информации, а также вывести из-под закона Яровой трафик выделенных сетей связи, сетей спецназначения и корпоративных пользователей. Кроме того, предлагается поэтапная реализация требований до 2022 г. включительно, причем не только по времени, но и по географическому принципу. Последнее необходимо, чтобы избежать резкого роста затрат на электроэнергию и рисков ее веерных отключений в крупных городах, пояснила куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. Ранее отсрочку до октября 2018 г. допускал Аркадий Дворкович.