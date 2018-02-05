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Роскомнадзор предупредил СМИ о поддельных письмах об удалении данных‍

Роскомнадзор предупредил о случаях рассылки фальшивых писем от имени службы с требованием удалить ту или иную информацию, которая якобы является противоправной. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

Поддельные письма адресованы СМИ. Мошенники рассылают их по электронной почте от имени управления службы по ЦФО.

«Письма направляются с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках» Управления за подписью несуществующих сотрудников (например, А.П. Стреглов). В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя», - говорится в сообщении Роскомнадзора. Служба напоминает, что все электронные адреса Роскомнадзора заканчиваются на @rkn.gov.ru.

Помимо этого все официальные письма Роскомнадзора имеют электронную подпись, в них также указываются сведения о соответствующем сертификате.

О фальшивой рассылке от имени должностных лиц Роскомнадзора сообщалось еще приблизительно год назад. 20 февраля 2017 г. Роскомнадзор пожаловался на рост числа случаев фальшивых информационных уведомлений, которые направляются операторам персональных данных. Тогда операторы получили электронные письма от якобы замруководителя управления Роскомнадзора по ЦФО О.А. Коротовой.