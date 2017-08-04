Lamborghini Huracan Performante и Aventador S: Блюдо для гурманов

Гоночный трек Moscow Raceway Lamborghini

Похоже, именно итальянцы вместе с машинами привезли этим летом в Россию теплую погоду. В день теста гоночный трек Moscow Raceway с самого утра согревали солнечные лучи и быстро подсушили трассу, изрядно промытую нескончаемой чередой проливных дождей. Первыми на трек выкатили Lamborghini Huracan Performante, и безмолвную утреннюю тишину прорвал сочный звук 640-сильного V10.

Performante, самая мощная версия Lamborghini Huracan, кроме многих улучшений от мотора до покрышек оснащена еще и технически продвинутым аэродинамическим пакетом. Но на всё про всё – четыре круга. Чтобы с первых же метров прочувствовать автомобиль, необходимо как можно удобнее устроиться за рулем. Впервые за рулем Lamborghini, легендарной модели Diablo, я выехал на трек 20 лет назад – и до сих пор помню, как едва поместился в машине. Там было настолько тесно, что о каком-либо управлении не могло идти и речи. Сейчас в Huracan, можно сказать, простор – сервомеханизмом я быстро опускаю полностью вниз подушку сидения, затягиваю потуже обычный трехточечный ремень безопасности, проверяю, не мешают ли колени свободно действовать рукам на руле.

По команде инструктора включаю, потянув на себя правый подрулевой лепесток, первую передачу и двигаюсь на трек за ведущей машиной. По ходу дела на руле активирую самый щадящий режим Strada, в котором тяга мотора контролируется ESP. Первый круг проезжаю с автоматическим переключением передач, знакомясь параллельно с машиной и оптимальной траекторией трассы. На подобной конфигурации трека, которых на Moscow Raceway может быть несколько и разной длины, проходит российский этап DTM: пара эсок - медленная и быстрая, - один затяжной поворот и два скоростных участка, включая прямую старт - финиш.

Moscow Race

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За моей спиной ревет знакомый еще по Audi R8 атмосферный V10. Этот «суперкаровский» мотор получил в сравнении с предшествующей версией Huracan LP 610-4 прибавку в 30 л. с. мощности и 40 Нм крутящего момента. Накачка производилась в основном за счет новых распредвалов, блока управления двигателем и коллектора, бронзового, как у того самого Diablo. Атмосферник работает в содружестве с 7-ступенчатой коробкой- «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом с многодисковой межосевой муфтой Haldex пятого поколения. Весь этот набор дополняют более жесткое шасси и углеродокерамические тормозные диски. Руль делает от упора до упора почти три солидных оборота, но передаточное соотношение рулевого механизма изменяется в зависимости от режима движения.

Повороты на выбранной конфигурации трека были не настолько острыми, чтобы потребовалось перехватывать руль. Виражи получалось проходить быстро, наслаждаясь не только мощью и динамикой, сравнимой с болидом Formula 1 (2,9 с до 100 км/ч), но отличным балансом шасси Huracan. Особенно хорошо это почувствовалось в единственном затяжном правом, где, аккуратно работая рулем и плавной подачей газа, можно прощупать грань сцепления 20-дюймовых колес, обутых в будто липнущие к асфальту спорткаровские шины Pirelli.

После ознакомительного круга инструктор, заметив, что обе машины уверенно висят у него на хвосте, взвинтил темп, предложив по рации перейти в более шустрый, а вернее, самый хулиганистый режим Sport. В нем на заднюю ось перекидывается больше тяги, легко, несмотря на широченные покрышки размерности 305/30R20, срывающей корму в дрифт. Сделать это особенно просто, когда 70% крутящего момента доступны уже с 1000 об/мин. В Sport можно быстро поставить машину в эффектный занос на максимальный угол и пустить дым перед публикой. Но в нашем случае это нереально – мы идем за инструктором, и нам запрещено отключать ESP.

Зато в гоночном режиме Corsa система стабилизации отключается сразу при его активации, что позволяет скользить на небольшие углы. Но здесь дрифт уже лишнее. Corsa настолько серьезен, здесь все так перенастроено под реальный гоночный автомобиль, что срывы передней или задней оси в повороте могут свидетельствовать только об ошибках пилотирования. У мотора словно открывается второе дыхание: максимальные 8000 об/мин набираются мгновенно, его напор чувствуется буквально спиной и сопровождается звуками выхлопа, словно восклицающего: Forza! Forza! Довольно длинные, как казалось сначала, прямые участки трассы пролетаются на одном вздохе. Едва успеваешь затормозить и скинуть вниз передачу, а то и две, чтобы не въехать в корму обычного LP 610-4 инструктора. И при экстремальных настройках Performante вновь продемонстрировал нам отменный баланс шасси.

Lamborghini 1/10 Lamborghini 2/10 Lamborghini 3/10 Lamborghini 4/10 Lamborghini 5/10 Lamborghini 6/10 Lamborghini 7/10 Lamborghini 8/10 Lamborghini 9/10 Lamborghini 10/10

Резонный вопрос – каковы ощущения от работы новых аэродинамических элементов, не без помощи которой Performante установил очередной рекорд на северной петле Нюрбургринга? Система активной динамики (Aerodinamica Lamborghini Attiva, ALA) с помощью управляемых электромоторами закрылок обеспечивает прижимную силу в 350 кг и векторное распределение аэродинамической нагрузки – увеличение прижимной силы на внутренней к повороту стороне автомобиля. Если честно, за пару жалких кругов в режиме Corsa я не успел эти прижимные силы четко ощутить, а вернее, выделить из того, что помогает быстрее ехать – более жесткое шасси, острый руль, отзывчивый на газ мотор или ALA. Но то, что Huracan чертовски быстр, это однозначно. За полноценную тренировочную сессию кругов на пятнадцать наверняка стали бы понятны нюансы. А так мы вроде только попробовали насыщенное технологиями блюдо, l'appetito vien mangiando (т. е. аппетит приходит во время еды)... И тут тарелку отобрали - мол, побаловались, и хватит!

Ну да ладно. На десерт у нас остался не менее острый на вкус Aventador S. Почему только на десерт? Потому, что ездили мы уже не по треку, а среди конусов на парковке возле боксов... Глупое на первый взгляд занятие для полноприводного суперкара с 740-сильным V12. Но оно оказалось интересным, даже очень. Да, здесь не было ракетных ускорений и боковых перегрузок, а скорость едва превышала отметку 100 км/ч. Но длиннющий (4,8 м), шириной более двух метров Aventador S настолько вертко прописывал завязанные узлами повороты, что на первых кругах казалось: без сноса конусов такие маневры нереальны. Проскакивая закрученные эски на первой, в лучшем случае на второй передаче (из семи доступных), не можешь поверить глазам: каким же вертким может быть Aventador!

Чудо объясняется в первую очередь работой подруливающей задней подвески Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS), поворачивающей колеса в направлении, противоположном углам передних колес. Aventador S кроме грозного V12 оснащен полноуправляемым шасси, что впервые на серийном Lambo.

В самом крутом правом повороте я почувствовал некое подергивание машины в районе задней оси. Сперва казалось, что я все-таки цепляю задними колесами за конусы, ведь кроме того, что эта «ракета на колесах» отнюдь не короткая, обзор из нее - как из боевой машины пехоты. Но оказалось, упражнение пройдено на отлично, а вибрации скорее связаны как раз с работой LRS, которой пришлось изрядно потрудиться на столь закрученной трассе. Обидно, что нас не пустили на Aventador S на трек: на высоких скоростях система поворачивает задние колеса параллельно передним, улучшая управляемость 1575-килограммового суперкара. Но оказалось, что наш обворожительный и стремительный Aventador S уже продан, потому нас, похоже, и не пустили на трек…

Спрос на эксклюзивные спорткары растет: в 2016 г. Lamborghini продала 3457 машин (из них 34 - в России), а за шесть месяцев этого года - уже 2091 автомобиль. Компания ожидает, что продажи вырастут в разы с выходом кроссовера Urus, сказал директор по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Automobili Lamborghini Кристиан Мастро. И он видит огромный потенциал для кроссовера в России.

Что ж, посмотрим, на какие чудеса будет способен Urus, который появится у нас в следующем году.