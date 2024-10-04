Tesla отзывает пикапы Cybertruck пятый раз за год

Этот отзыв стал уже пятым для Cybertruck за неполный 2024 г. В частности, в июне в отчете NHTSA сообщалось об отзыве 12 150 электропикапов. Тогда причиной стала закрепленная ненадлежащим образом обивка багажного отделения, которая может отслоиться, что создает риск аварии для следующих за транспортом автомобилистов. Еще 11 688 электромобилей были отозваны в том же месяце из-за неполадок с передним стеклоочистителем. В апреле Tesla отозвала 3878 пикапов из-за «залипания» педали газа. В январе причиной отзыва стал шрифт на сигнальных лампах Cybertruck. Он был признан неправильным, из-за чего водителям трудно читать важную информацию о безопасности на приборной панели.