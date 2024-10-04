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Tesla отзывает пикапы Cybertruck пятый раз за год

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Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck в США 2024 г. выпуска в связи с выявленными неполадками в камерах заднего вида. Об этом говорится на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

«Изображение с камеры заднего вида может отображаться с задержкой после переключения на задний ход. Таким образом, эти автомобили не соответствуют требованиям федерального стандарта безопасности транспортных средств», – говорится в отчете.

Tesla уже выпустила бесплатное обновление ПО, которое должно помочь системе заработать должным образом.

Этот отзыв стал уже пятым для Cybertruck за неполный 2024 г. В частности, в июне в отчете NHTSA сообщалось об отзыве 12 150 электропикапов. Тогда причиной стала закрепленная ненадлежащим образом обивка багажного отделения, которая может отслоиться, что создает риск аварии для следующих за транспортом автомобилистов. Еще 11 688 электромобилей были отозваны в том же месяце из-за неполадок с передним стеклоочистителем. В апреле Tesla отозвала 3878 пикапов из-за «залипания» педали газа. В январе причиной отзыва стал шрифт на сигнальных лампах Cybertruck. Он был признан неправильным, из-за чего водителям трудно читать важную информацию о безопасности на приборной панели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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