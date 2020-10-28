Harley-Davidson запускает производство электровелосипедов

В своем стремлении укрепить положение компании Цайтц решил обратиться к ее корням. Harley-Davidson возникла 117 лет назад, когда друзья детства Уильям Сильвестр Харли и Артур Дэвидсон сконструировали велосипед с мотором. Этот прототип получил название Serial 1, так же назван электровелосипед, представленный Harley-Davidson 27 октября. Производить байк будет отдельная структурная единица под названием Serial 1 Cycle. В продаже электрический велосипед появится весной 2021 г. Хотя технические характеристики новинки компания пока не раскрывает, фотографии Serial 1 продемонстрировали, что это совершенно новая разработка: в 2019 г. на выставке EICMA Motorcycle Show в Милане Harley-Davidson показала три прототипа электровелосипедов, однако Serial 1 отличается от всех них. Продажи электрических велосипедов в США стремительно растут на фоне пандемии, причем большинство моделей импортируется: в 2019 г. было завезено около 270 000 единиц, а в этом году, как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию производителей легкого электротранспорта, объем импорта составит 500 000–600 000 электровелосипедов. Harley-Davidson не первый производитель мотоциклов, нацелившийся на этот рынок: в 2019 г. свой электрический велосипед представила итальянская Ducati, а в этом году – британская Triumph.