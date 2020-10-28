Harley-Davidson запускает производство электровелосипедов

Harley-Davidson запускает производство электровелосипедовИ сокращает выпуск мотоциклов
Американская компания Harley-Davidson, производитель одноименных мотоциклов, объявила 27 октября о росте чистой прибыли в III квартале 2020 г. до $120 млн – на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель квартальной прибыли компании за последние пять лет. При этом аналитики, по данным Refinitiv, ожидали, что прибыль компании составит всего около $33 млн. Доход Harley-Davidson от продаж мотоциклов и связанных товаров упал в III квартале 2020 г. до $964 млн с $1,07 млрд годом ранее.
Генеральный директор Harley-Davidson Йохен Цайтц, занявший этот пост в начале 2020 г., продолжает программу реструктуризации компании, направленную на сокращение издержек. Последние годы бизнес Harley-Davidson тормозил. Компания на американском рынке продолжает лидировать в сегменте мотоциклов с объемом двигателя более 600 куб. см, но ее доля сокращается (51,4% в 2015 г., 41% сейчас). Доходы упали с $6 млрд в 2015 г. до $5,4 млрд в 2019 г., рентабельность за тот же период – с 13 до 8%.
В июле Цайтц, прежде руководивший немецким брендом Puma, объявил о планах по сокращению персонала на 14% (из 5600 человек) и продуктовой линейки на треть (из 37 моделей). В сентябре было закрыто сборочное производство в Индии, крупнейшем мировом рынке мотоциклов. Harley-Davidson также закроет официальные продажи на рынках в общей сложности 40 стран, где компания не получает прибыль, чтобы сконцентрироваться на оставшихся 50 странах (в 17 из них продажи будут вестись через сторонних дилеров).
Как отмечает агентство Reuters, реструктуризация уже начала приносить плоды. По данным компании, запасы мотоциклов в дилерских центрах в III квартале 2020 г. сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение производства привело к росту цен на подержанные мотоциклы марки. Низкие цены на вторичном рынке мешали продажам новых сияющих хромом двухколесных машин. В III квартале 2020 г. суммарные расходы Harley-Davidson упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $197 млн), а общий объем поставок мотоциклов сократился всего на 6% (во II квартале сокращение составило 59%).
96%
на столько увеличился с марта 2019 г. по март 2020 г. объем экспорта индийской Royal Enfield
В своем стремлении укрепить положение компании Цайтц решил обратиться к ее корням. Harley-Davidson возникла 117 лет назад, когда друзья детства Уильям Сильвестр Харли и Артур Дэвидсон сконструировали велосипед с мотором. Этот прототип получил название Serial 1, так же назван электровелосипед, представленный Harley-Davidson 27 октября. Производить байк будет отдельная структурная единица под названием Serial 1 Cycle. В продаже электрический велосипед появится весной 2021 г. Хотя технические характеристики новинки компания пока не раскрывает, фотографии Serial 1 продемонстрировали, что это совершенно новая разработка: в 2019 г. на выставке EICMA Motorcycle Show в Милане Harley-Davidson показала три прототипа электровелосипедов, однако Serial 1 отличается от всех них. Продажи электрических велосипедов в США стремительно растут на фоне пандемии, причем большинство моделей импортируется: в 2019 г. было завезено около 270 000 единиц, а в этом году, как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию производителей легкого электротранспорта, объем импорта составит 500 000–600 000 электровелосипедов. Harley-Davidson не первый производитель мотоциклов, нацелившийся на этот рынок: в 2019 г. свой электрический велосипед представила итальянская Ducati, а в этом году – британская Triumph.
После заявления Harley-Davidson об уходе с индийского рынка местный производитель Royal Enfield сообщил о намерении конкурировать с именитой американской фирмой на рынках США и Европы. Компания только в Индии продала в 2019 г. более 650 000 мотоциклов – это объем всего рынка мотоциклов США в целом. Мировые продажи Royal Enfield составили около 824 000 шт., тогда как Harley-Davidson продала всего около 218 000 шт. И в то время как американцы снижают объемы производства и сокращают количество моделей, индийцы делают ровно противоположное: производственные мощности трех заводов Royal Enfield увеличены до 1,2 млн мотоциклов в год суммарно, а в линейке моделей появились два новых названия, которые помогли компании увеличить объем экспорта на 96% за 12 месяцев по март 2020 г.