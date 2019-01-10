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Алекперов и Федун поменяли структуру владения футбольным клубом «Спартак»

Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на систему СПАРК.

По ее данным, в декабре у АО появилось два новых акционера, у которых в сумме почти 70% «Спартака»: у ООО «Спорт-холдинг» – 47,44%, АО «Капитальные активы» – 22%. Оба находятся в российской юрисдикции. До этого владельцем 70% «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов.

«Спорт-холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову и совладельцу «Лукойла» Леониду Федуну почти в равных долях. Собственником 80% «Спорт-холдинга» является АО «Капитал», 20% – у ООО «ПРК-инвест» (это структура «Капитала», которой напрямую принадлежит 51%, а 49% – через ООО «Ассет холдинг» и АО «Группа Капиталъ управление активами»). Все голосующие акции АО «Капитал», как следует из раскрытия на сайте ЦБ, входят в состав имущества «ЗПИФ комбинированный «Стратегические инвестиции» под управлением ЗАО «УК «Менеджмент-центр». Алекперову принадлежит 59,88% паев ЗПИФ, Федуну – 45,76%. Оставшиеся 4,35% паев – у ООО «Социальная перспектива», которым владеет учрежденный Алекперовым фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Все 100% акций «Капитальных активов» входят в состав имущества «ЗПИФ комбинированный «Медиаинвест». У Алекперова 50% паев этого фонда, у Федуна – 49,83%.

Таким образом, эффективная доля владения Алекперова в «Спартаке» через «Спорт-холдинг» и «Капитальные активы» с учетом фонда «Наше будущее» составляет 36,7%, Федуна – 32,7%. Финальное распределение долей в клубе зависит от того, кто является владельцем оставшихся 30,56%. Они, как следует из данных СПАРК, у россиянина, имя которого не называется.

Комментарии ФК «Интерфаксу» получить пока не удалось.

Действующим владельцам «Спартак» принадлежит уже 15 лет. В 2003–2004 гг. футбольный клуб был приобретен у Андрея Червиченко. По данным Forbes, неофициально сумма сделки составила $70–90 млн.