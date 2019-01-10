Совет директоров предприятия «Яндекса» и Сбербанка возглавил независимый председатель
Совет директоров «Яндекс.Маркета» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка) возглавил независимый председатель Габриэль Наури. Об этом говорится в сообщении компании.
В совет директоров совместного предприятия Наури входит с момента его основания в апреле 2018 г., отмечает компания. Ранее он был независимым директором.
«Перед командой «Яндекс.Маркета» стоит непростая задача – завоевать лидирующие позиции на российском рынке электронной коммерции», – приводятся в сообщении слова президента Сбербанка Германа Грефа. Он отмечает, что у Наури обширный международный опыт работы как в электронной, так и в традиционной розничной торговле.
Ранее Наури работал в Rothschild & Cie Banque, LʼOréal, Groupe Casino. В конце 2017 г. он был назначен старшим советником генерального директора крупнейшего японского ритейлера Aeon Group.
Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» в 2017 г. Банк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Греф ранее говорил, что цель проекта – создание «российского Amazon». Сейчас совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка развивает три проекта: «Яндекс.Маркет» и маркетплейсы «Беру», Bringly.