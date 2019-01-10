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«Яндекс» назвал самые популярные покупки россиян в новогодние каникулы

В дни новогодних каникул с 1 по 8 января россияне делали больше онлайн-заказов, чем в этот же период годом ранее, говорится в исследовании «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы». В нем не уточняется, сколько заказов сделали россияне, но больше всего их интересовали детская и спортивная одежда, бакалея и сладости, а также товары для здоровья.

Спрос на детскую и спортивную одежду на «Яндекс.Маркете» вырос по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г. в 8,9 и 7 раз соответственно. Россияне также активно искали игры для детей и взрослых компаний, покупали книги, мастер-классы и тренинги. Особенно на каникулах их интересовали товары для ремонта и строительства: самый большой рост показали электротовары (в 7,5 раза) и материалы для ремонта (в 6,3 раза).

В топ-10 интересовавших россиян товаров вошли товары для здоровья, в том числе медицинские приборы и ортопедические изделия, а также продукты питания. Интерес к первым на «Яндекс.Маркете» вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Кондитерские изделия люди искали в два раза чаще, чем 1–8 января годом ранее.

Самый большой средний чек в январские праздники через «Яндекс.Кассу» был на площадках, продающих авиабилеты, – 9000 руб. На втором месте – магазины ювелирных украшений и бижутерии (6623 руб.), на третьем – магазины спортивных товаров (5699 руб.). На одежду и обувь россияне тратили в среднем за раз 973 руб., на книги – 410 руб., на товары для здоровья – 3406 руб., а на продукты питания – 1360 руб.

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