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Россия установила новый рекорд экспорта газа

Россия в 2018 г. установила новый рекорд экспорта газа, причем основной прирост пришелся на сжиженный газ, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы встречи министра энергетики Александра Новака с президентом России Владимиром Путиным.

По оценке министра, экспорт газа из России в 2018 г. увеличился на 20 млрд куб. м до 225 млрд куб. м, но поставки трубопроводного газа выросли на 4,1%, а СПГ – на 70%. «Хотел бы обратить внимание, что отмечается рост и трубопроводных поставок на 4,1% и, конечно, в связи с вводом в эксплуатацию новых мощностей – завода «Ямал СПГ», было введено две очереди по 5,5 млн т – общий объем экспорта сжиженного природного газа увеличился на 70%, составил почти 26 млрд куб. м газа», – сказал он.

По добыче газа в минувшем году также побит 18-летний рекорд, сообщил Новак. «725 млрд куб. м газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 г.», – отчитался министр.

В конце декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт в дальнее зарубежье в 2018 г. превысит 201 млрд куб. м. «Газпром» в 2017 г. установил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, нарастив его на 8,4% до 194,4 млрд куб. м.

По данным ФТС России, в 2017 г. Россия экспортировала 210,2 млрд куб. м природного газа, причем на СПГ пришлась незначительная доля – 24,4 млн куб. м.