Экономика

Новости

Инфляция в 2018 году превысила прогноз ЦБ

Инфляция в России по итогам 2018 г. превысила прогноз Центробанка, свидетельствуют данные Росстата. Ведомство уточняет, что в прошедшем году инфляция в стране составила 4,3%, в то время как ЦБ прогнозировал ее в пределах 4,2%.

Росстат уточняет, что в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,8% с 0,5% в ноябре.

В декабре ведомство обнародовало предварительную оценку инфляции — 0,8% за месяц и 4,2% за год, подсчитанную на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. Теперь ведомство опубликовало окончательную оценку, полученную на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (509 видов).

Согласно данным Росстата, в декабре в десяти регионах потребительские цены выросли на 1,2% и более. Сильнее других в России в 2018 г. подорожали сахар и куриные яйца. Цены на сахар повысились на 28,3%, на яйца — на 25,9%. Заметный прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл в результате подорожания продуктов питания на 2,6—2,9%. В Москве и в Санкт-Петербурге рост потребительских цен за месяц составил 0,7% (с начала года — 4,3 и 3,9% соответственно).

Самый жесткий прогноз в правительстве по инфляции давал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. В декабре он заявил, что по итогам года она составит 4—4,1%.