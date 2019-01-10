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Цены на бензин в России росли вдвое быстрее инфляции

Рост потребительских цен на бензин в 2018 г. превысил инфляцию более чем вдвое, сообщил в четверг Росстат.

По данным статистического агентства, в декабре 2018 г. бензин подешевел на 0,1% при месячной инфляции 0,8%, но за весь год бензин подорожал на 9,4% при годовой инфляции 4,3%.

Бензин начал дорожать сразу после президентских выборов: с 18 марта по 1 июля Аи-92 подорожал на 9%, Аи-95 – на 8,5%, а дизельное топливо – на 6,4%. Причиной стал рост мировых цен на нефть при снижении курса рубля. Затем правительство договорилось с самыми крупными дистрибуторами топлива – ВИНК, что они с начала лета не будут повышать цены на АЗС, а также отменило плановое повышение акцизов с 1 июля. В августе и июле бензин дешевел на 0,3 и 0,2% соответственно, в ноябре цены выросли на 0,2% после роста на 0,4% в октябре, на 0,1% в сентябре, отмечает «Интерфакс».

По данным Thomson Reuters Kortes, за 2018 г. цены на бензин Аи-92 выросли на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 – на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное топливо – на 15% до 46,9 руб. за 1 л.