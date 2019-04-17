Бизнес

Новости

«Коммерсантъ» рассказал о конфликте франчайзи Domino’s Pizza Russia с компанией

Франчайзи Domino’s Pizza Russia, развивающие рестораны за пределами Московского региона, сообщили о сложностях с экспансией. Письма об этом, по данным «Коммерсанта», они направили в марте 2019 г. региональному вице-президенту головной Domino’s Pizza International Фредерику Лунду, Domino’s Pizza Eurasia Аслану Саранга и руководителю Domino's Pizza Russia Гюванчу Донмезу.

Как пишет газета, обращения подписали владельцы 21 из 26 ресторанов, в том числе в Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Согласно этим письмам предложенная модель предполагала достижение точки безубыточности с первого месяца работы, однако ни одному из региональных ресторанов этого добиться не удалось. Цены на основные продукты Domino’s Pizza на 15-20% выше, чем у конкурентов, а пицца в регионах стоит на 10-15% дешевле, чем в Москве, говорится в письмах.

Также, указывают авторы обращений, цены сопутствующих услуг, которые оказывают навязанные посредники, завышена и достигает 2% от затрат ресторана. Маркетинговые акции не учитывают региональную специфику и проваливаются, в Domino’s Pizza Russia обращения игнорируются, подчеркивается в письмах. Итог, по данным авторов, — убыток ресторанов в регионах на сумму до 200 000 до 1 млн руб.

В письмах действия Domino’s Pizza Russia называются «умышленными» и «направленными на введение в заблуждение». Авторы обращений оставляют за собой право обратиться в арбитражный суд и другие органы.

Письмо подписал, в частности, Михаил Шуваев, который управляет девятью ресторанами Domino’s Pizza. Он сообщил, что ответа от компании пока не получено.

Пресс-служба Domino’s Pizza Russia сообщила, что компания была откровенна насчет потенциальных рисков. Большинство региональных ресторанов, открытых в 2017 и начале 2018 г. достигли операционной прибыли, подчеркнула она.

Планы по экспансии Domino’s Pizza подтвердила: она намерена открыть 40-60 новых заведений до конца 2019 г. Ранее компания объявляла, что планирует открыть в стране примерно 60 новых заведений в городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.