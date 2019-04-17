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Бизнес
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«Коммерсантъ» рассказал о конфликте франчайзи Domino’s Pizza Russia с компанией

Ведомости
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Франчайзи Domino’s Pizza Russia, развивающие рестораны за пределами Московского региона, сообщили о сложностях с экспансией. Письма об этом, по данным «Коммерсанта», они направили в марте 2019 г. региональному вице-президенту головной Domino’s Pizza International Фредерику Лунду, Domino’s Pizza Eurasia Аслану Саранга и руководителю Domino's Pizza Russia Гюванчу Донмезу.

Как пишет газета, обращения подписали владельцы 21 из 26 ресторанов, в том числе в Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Согласно этим письмам предложенная модель предполагала достижение точки безубыточности с первого месяца работы, однако ни одному из региональных ресторанов этого добиться не удалось. Цены на основные продукты Domino’s Pizza на 15-20% выше, чем у конкурентов, а пицца в регионах стоит на 10-15% дешевле, чем в Москве, говорится в письмах.

Также, указывают авторы обращений, цены сопутствующих услуг, которые оказывают навязанные посредники, завышена и достигает 2% от затрат ресторана. Маркетинговые акции не учитывают региональную специфику и проваливаются, в Domino’s Pizza Russia обращения игнорируются, подчеркивается в письмах. Итог, по данным авторов, — убыток ресторанов в регионах на сумму до 200 000 до 1 млн руб.

В письмах действия Domino’s Pizza Russia называются «умышленными» и «направленными на введение в заблуждение». Авторы обращений оставляют за собой право обратиться в арбитражный суд и другие органы.

Письмо подписал, в частности, Михаил Шуваев, который управляет девятью ресторанами Domino’s Pizza. Он сообщил, что ответа от компании пока не получено.

Пресс-служба Domino’s Pizza Russia сообщила, что компания была откровенна насчет потенциальных рисков. Большинство региональных ресторанов, открытых в 2017 и начале 2018 г. достигли операционной прибыли, подчеркнула она.

Планы по экспансии Domino’s Pizza подтвердила: она намерена открыть 40-60 новых заведений до конца 2019 г. Ранее компания объявляла, что планирует открыть в стране примерно 60 новых заведений в городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Политика
Новости

Зеленский рассказал о разногласиях с Порошенко по дебатам на «Олимпийском»

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, набравший в первом туре больше всех голосов, записал видео для Instagram, в котором рассказал о разногласиях с командой соперника — действующего главы государства Петра Порошенко — по организации предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«У нас продолжаются дебаты перед дебатами. Сначала мы обсуждали дату, затем НСК "Олимпийский". Теперь у команды президента появились новые условия», — рассказал Зеленский на записи.

По его словам, штаб Порошенко просит сделать не одну, а две сцены для участников дебатов. Также он предлагает разделить людей, пришедших в «фан-зону», которая разместится на стадионе, на две группы сторонников того или другого кандидата. Соглашаться с этими условиями Зеленский отказался.

В начале апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на «Олимпийском» и предложил назначить их на 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, но настаивал на другой дате – 14 апреля, а 19-ого числа предложил Зеленскому встретиться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. 14 апреля Порошенко прибыл на «Олимпийский». Зеленский там так и не появился. Действующий украинский президент выступил перед собравшимися на стадионе людьми и ответил на вопросы журналистов.

16 апреля штабы Зеленского и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» для дебатов вечером 19 апреля.

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Политика
Новости

FT: Дерипаска создаст призовой фонд для установления истинных причин санкций

Ведомости
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Адвокаты российского бизнесмена Олега Дерипаски намерены на этой неделе создать призовой фонд в $600 000 для того, чтобы журналисты расследовали причины, по которым он попал под санкции, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с проектом источники. По его мнению, пишет FT, власти США вводили ограничительные меры, находясь под влиянием внутриполитических факторов. Подробностей про призовой фонд газета не привела.

В интервью изданию Дерипаска раскритиковал американских конгрессменов, которые выступали против снятия с него санкций и обвиняли президента США Дональда Трампа в недостаточно жесткой позиции в отношении Москвы. «Конгресс хочет больше крови… Но конгресс не понимает, что происходит в России или где бы то ни было еще в мире. У них нет ни фактов, ни оснований — лишь грязная ложь», — подчеркнул бизнесмен.

«Конгресс был дезинформирован, — также отметил он, — и был движим вендеттой, местью. То, что вред бизнесу в России может решить какие-то проблемы, было заблуждением. Совершенно наоборот».

В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия, на которых готово снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Дерипаски. В конце января следующего года санкции были отменены.

В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него. Ограничительные меры в отношении него, а также других миллиардеров и госменджеров, в частности предправления ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и предправления «Газпрома» Алексея Миллера, были введены год назад.

Политика
Новости

СМИ узнали о возможной отставке Матвиенко с поста спикера Совета Федерации

Ведомости
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В Кремле обсуждают вопрос отставки Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации, рассказали «Дождю» близкие к администрации президента и Федеральному собранию источники. Также о возможной отставке Матвиенко написала и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников «Дождя», празднование 70-летия Матвиенко концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга выглядел как ее прощание с публичной политикой. Один из них считает, что роль в ее уходе могло сыграть задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Источник в Кремле говорит, что у Матвиенко могли быть личные проблемы. В целом, добавляет он, спикер Совета Федерации находится в хорошей форме и может выполнять все возложенные на нее функции, в том числе «уравновешивать» инициативы нижней палаты и ее председателя Вячеслава Володина. Один из источников «Дождя» утверждает, что вопрос об отставке Матвиенко может быть окончательно решен в мае. Пресс-служба спикера Совета Федерации подчеркнула, что не комментирует слухи и домыслы.

Вместо Матвиенко может быть назначен бывший спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, рассказали источники «Дождя» в нижней палате и Кремле. Собеседник, близкий к руководству одной из фракций, говорит, что в последнее время Нарышкин проявляет высокую публичную активность. На запрос в СВР к моменту публикации ответа не поступило.

По данным источников «Коммерсанта» в госструктурах, Матвиенко в мае встретится с президентом Владимиром Путиным и будет обсуждать с ним ее возможный уход с должности. Высокопоставленный федеральный чиновник сообщил газете, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы ПФР. Информации о том, кто сменит Нарышкина на посту СВР, пока нет, отмечает издание.

В конце марта Путин наградил Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Источник РБК уточнил, что награждение приурочено к 70-летию Матвиенко.

Технологии
Новости

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Ведомости
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Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру. Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Соглашение включает выплату со стороны Apple, отмечается в пресс-релизе. Сумма выплаты не называется. Компании также подписали шестилетнее лицензионное соглашение, которое вступило в силу с 1 апреля 2019 г., а также многолетнее соглашение на поставку чипов.

В начале 2017 г. Apple подала в США иск на $1 млрд против Qualcomm. В апреле того же года последовал ответ со стороны производителя чипов: он подал к Apple иск на такую же сумму.

За 2018 г. суды в Германии и Китае запретили Apple продавать старые iPhone из-за нарушения патентов, принадлежащих Qualcomm. В конце того же года производитель чипов обратился в Китае в суд с целью запретить в стране продажи новых iPhone — XS, XS Max и XR. Кроме того, Qualcomm пытался ограничить продажу iPhone и в США.

В марте этого года суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.

Стиль жизни
Новости

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер

Ведомости
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Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссер за постановку «Маленьких трагедий» в московском «Гоголь-центре», передает «Интерфакс». Основой спектакля «Маленькие трагедии» являются четыре пьесы Александра Пушкина: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы», а также «Сцена из Фауста».

«В номинации столько достойных режиссеров, у нас много хороших режиссеров в стране. Я надеюсь, вы мне дали награду, потому что вам действительно понравился спектакль», – сказал Серебренников, получая награду, Режиссер также поблагодарил команду, с которой работал над постановкой. Серебренников призвал театральное сообщество ценить «свободу художника в театре всеми силами, вопреки всему».

Серебренников также получил «Золотую маску» за работу над балетом «Нуреев». Спектакль был впервые показан публике в декабре прошлого года. Балет в двух действиях рассказывает о жизни танцовщика Рудольфа Нуреева. Постановка также затрагивает проблемы личности, общества, творчества и свободы.

Серебренников является основным фигурантом дела «Седьмой студии». 8 апреля суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Ранее режиссеру предъявили обвинения в хищении в составе организованной группы 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа».

Выбор редактора
Политика
Новости

Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он сообщил в видеообращении на своей страничке в Twitter. «Нам так много нужно восстановить. Но мы реконструируем Нотр-Дам и сделаем его еще прекраснее», – пообещал он, утверждая, что «разделяет боль французского народа».

Оценивая действия властей, служб спасения, парижан, гражданского и журналистского сообщества во время трагедии, он заявил, что «каждый был на своем месте, каждый сделал все, что мог», и поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара и глубоко переживал случившееся.

Вечером 15 апреля на чердаке собора Парижской Богоматери начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарные спасли каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром 16 апреля. Тушение продолжалось более девяти часов, было задействовано около 400 пожарных.

Причины возникновения пожара расследуют 50 специалистов, передавал BFMTV со ссылкой на заявление прокурора Парижа Реми Хейца. Основной версией следствие считает несчастный случай. Собор осматривают архитекторы и другие эксперты. Вывод о прочности здания они должны дать вечером 17 апреля.

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление Нотр-Дама. За 16 апреля французские власти смогли собрать около 700 млн евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

Бизнес
Новости

Сбербанк может вернуться к вопросу реструктуризации долга «Мечела»

Ведомости
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Сбербанк рассматривает возможность обсуждения реструктуризации долга металлургической компании «Мечел» Игоря Зюзина после анализа ее обновленной финансовой модели, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда правления банка Анатолия Попова.

По словам топ-менеджера, компания еще не обращалась с предложением рефинансировать задолженность. «Мечел» готовит обновленную финансовую модель к маю, после ее анализа возможны дальнейшие обсуждения реструктуризации долга», – сказал Попов.

Последние несколько лет «Мечел» занимается реструктуризацией и рефинансированием имеющейся задолженности. На конец 2018 г. чистый долг компании составлял 467,704 млрд руб. против 466,873 млрд руб. на конец 2017 г. В 2017 г. Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и Сбербанк, на которые приходится более 70% долга компании, согласовали новые условия погашения долгов «Мечела» в 2022 г. Иностранные кредиторы подали иск в Лондонский арбитражный суд с требованием взыскать с «Мечела» $461 млн долга. Позже компании удалось договориться о рефинансировании и этих долгов.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Мечел» в 2019 г. может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгинским месторождением. На такой шаг компанию может подтолкнуть желание расплатиться с долгами после 2022 г. Источники называли претендентами на актив «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева и «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Сумму будущей сделки собеседники не раскрывали. Ранее компания продала 49% проекта Газпромбанку.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Балет «Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Ведомости
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«Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете, передает «Интерфакс». «Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль», – сказал во время церемонии вручения премии Серебренников. Он поблагодарил Большой театр за возможность «сделать такой большой спектакль». «У нас была отличная команда. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев). – «Ведомости»), который сам любил хайп», – заявил режиссер.

Премьера «Нуреева», запланированная на 11 июня 2017 г., несколько раз переносилась. Спектакль был впервые показан 9 декабря 2018 г. Балет в двух действиях с возрастным рейтингом 18+ рассказывает о жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Постановка также затрагивает проблемы личности, общества, творчества и свободы.

В январе Гильдия киноведов и кинокритиков присвоила Серебренникову премию «Белый слон» за кинокартину «Лето» о Майке Науменко и Викторе Цое. Серебренников был признан лучшим режиссером 2018 г.

Режиссер является основным фигурантом дела «Седьмой студии». Ранее ему предъявили обвинения в хищении в составе организованной группы 133 млн руб., выделенных государством в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа».

В декабре 2018 г. в Москве начался судебный процесс по делу. Полтора года режиссер находился под домашним арестом, 8 апреля суд заменил меру пресечения на подписку о невыезде. Кроме Серебренникова на скамье подсудимых оказались бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Никто из них не признает вину.

Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре

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Политика
Новости

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Ведомости
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Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста. Пока Москва еще не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску, отмечают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в результате присоединения Крыма к России, сообщила «Укрнафта». Помимо этого Россия должна выплатить $5,5 млн процентов, которые были начислены с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов украинской стороне.

В октябре 2014 г. «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 г. и присвоила крымские АЗС. Компания подала жалобу в международный арбитражный суд. Тот определил местом судебного разбирательства третейский суд в Гааге. Россия с этим решением не согласилась, обжаловав определение в Верховном суде Швейцарии. Верховный суд Швейцарии подтвердил право третейского суда в Гааге рассматривать спор по иску «Укрнафты». Кроме того, Верховный суд постановил, что украинская компания является инвестором по соглашению, а ее имущество на полуострове – инвестициями.

«Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% плюс 1 акция компании, еще около 42% – группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

Политика
Новости

Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

Ведомости
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Дагестан и Чечня приостановили работу по уточнению границ между республиками. Сообщения об этом размещены на сайтах Национального собрания Дагестана и парламента Чечни. Причины приостановки работы не сообщаются.

В конце января 2019 г. две республики создали рабочую группу по уточнению своих границ. Как сообщал в начале февраля на своей странице «В контакте» глава Чечни Рамзан Кадыров, властям республик предстоит внести в Единый государственный реестр границы пяти районов общей протяженностью 475 км. Тогда же Кадыров написал, что в совместной работе по землеустройству у регионов «нет никаких разногласий». По словам Кадырова, власти республик готовили «предложения, полностью учитывающие интересы обоих регионов».

«Я думаю, мы эту работу проведем за короткое время. Здесь понимание между парламентами, между рабочими комиссиями достигнуто, надо просто технически доработать эти вопросы», – рассказывал по итогам встречи со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, передает республиканская государственная вещательная компания «Дагестан».

В конце сентября 2018 г. Чеченская Республика уточнила границы с другим своим соседом – Ингушетией. По соглашению, подписанному властями обеих республик, Чечне передана часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетия получила площадь аналогичного размера в Малгобекском районе. Жители Ингушетии с изменением исторически сложившихся границ не согласились и вышли на акции протеста с требованием провести референдум. В декабре Конституционный суд поставил точку в этом вопросе. Граница между республиками после преобразования Чечено-Ингушской АССР и вплоть до подписания соглашения не была установлена официально, следовательно, ее оформление – вопрос компетенции региональных властей и не требует согласования на референдуме, решил суд.

Помимо Ингушетии и Дагестана Чечня находится в процессе согласования границ еще с одним регионом России – Ставропольским краем.

Технологии
Новости

РАН создаст систему контроля блокировок сайтов VPN-сервисами

Ведомости
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Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук выиграл конкурс на разработку системы контроля за тем, как поисковики, VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты, следует из материалов госзакупок. ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственно Роскомнадзору) заказало разработку такой системы в середине марта. Первоначальная стоимость контракта составляла 25 млн руб., но победитель конкурса предложил разработать систему за 19,9 млн руб., говорится в протоколе закупочной комиссии.

По условиям контракта система должна появиться к декабрю 2019 г. и помочь Роскомнадзору снизить стоимость круглосуточного контроля за исполнением блокировок за счет экономии времени и трудозатрат сотрудников. Согласно техническому заданию в ней одновременно смогут работать не менее 20 человек.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязывает поисковики исключить из поисковой выдачи навечно заблокированные в России интернет-ресурсы. К ФГИС также должны подключаться и владельцы VPN-сервисов; если они не предоставят информацию о своих владельцах, им грозит штраф 50 000–300 000 руб.

Необходимость создания автоматической системы пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснял тем, что проконтролировать исполнение закона вручную невозможно. Кроме того, владельцы и администраторы VPN-сервисов и анонимайзеров получат доступ к актуальной версии единого реестра запрещенной информации, говорил Ампелонский.

В конце марта Роскомнадзор направил уведомление владельцам десяти VPN-сервисов, потребовав от них подключиться к ФГИС. Шесть из них заявили, что не планируют сотрудничать с ведомством, часть также пообещали убрать из России свои серверы. Только «Лаборатория Касперского», владеющая Kaspersky Secure Connection, заверила, что ее решения будут соответствовать требованиям российских законов.

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