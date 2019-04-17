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Дерипаска готов отказаться от контроля в группе ГАЗ из-за санкций

Олег Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ – крупнейшем активе машиностроительного холдинга «Русские машины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой слова бизнесмена, сказанные во время беседы с журналистами на центральном заводе группы в Нижнем Новгороде. При этом Дерипаска провел аналогию с холдингом En+, санкции с которого были сняты после снижения его доли в капитале, уточняет «Коммерсантъ».

«Это трудное время», - так охарактеризовал Дерипаска ситуацию в группе ГАЗ. Санкции США против нее не вступили в силу, в последний раз их введение было отложено в начале марта на четыре месяца. Однако если не будет снята сама угроза их введения, у ГАЗа не останется шансов на выживание, даже если в начале июля группа получит еще одну отсрочку, уточнил Дерипаска. Риск введения санкций не дает группе «полной свободы», что сказывается на отношениях с партнерами. В качестве примера бизнесмен привел немецкий Daimler, прекративший сотрудничество с ГАЗом из-за риска вторичных санкций.

В начале марта стало известно о том, что группа Volkswagen приостановила переговоры о покупке доли в группе ГАЗ из-за санкций. Гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович заявлял, что группа готова вернуться к вопросу после того как ГАЗ будет исключен из санкционного SDN-листа. План выхода из-под санкций автоконцерн разработал еще в 2018 г., но его сути не раскрывал. Осенью 2018 г. варианты реструктуризации группы обсуждались на встрече куратора отрасли вице-премьера Дмитрия Козака с послом США в России Джоном Хантсманом. По словам российского чиновника, правительство рассматривало различные варианты вывода группы из-под санкций. «И с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», – говорил он. Один из них – продажа доли группе Volkswagen.

В феврале 2019 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов отмечал, что по ГАЗу необходимо выполнить ряд внутрикорпоративных процедур, которые пока еще не готовы, но находятся в процессе реализации. В начале апреля он уточнял, что ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций.