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«Северсталь» и японские компании создадут системы хранения СПГ для «Газпрома»

ПАО «Северсталь» и японские компании IHI Corporation и Mitsui & Co. Plant Systems планируют создать совместное предприятие по производству резервуаров для хранения сжиженного газа для проекта «Газпрома» «Балтийский СПГ». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с деталями сделки источники. Сам СПГ-проект должен быть запущен в 2023–2024 гг.

Совет директоров одобрил сделку по созданию СП 15 апреля. Собеседник издания уточнил, что «Газпром», вероятно, заключит контракт с создающимся предприятием. Другой источник уточнил, что сначала будет заключено соглашение о намерениях. Параметры контрактов предполагается определить позже.

Это косвенно подтвердили в «Газпроме», заявив, что речь идет о рамочном соглашении, в котором нет экономических показателей. Оно охватывает «все перспективные СПГ-проекты» компании. Предполагается, что «Газпром» станет потенциальным потребителем продукции «при условии ее конкурентоспособности и обеспечения полной локализации в России».

Основная роль в создающемся СП будет отведена IHI Corporation, которая занимается строительством и конструированием резервуаров для хранения СПГ и приемных терминалов СПГ. Финансовым инвестором, по словам источника, выступит Mitsui – партнер «Газпрома» по проекту «Сахалин-2». Поставщиком спецсталей для предприятия станет «Северсталь». По СПГ-проектам компания сотрудничает с «Газпромом» с 2018 г. Тогда она отгрузила 700 т элементов конструкции резервуара хранения СПГ из криогенной стали для СПГ-завода возле компрессорной станции «Портовая».