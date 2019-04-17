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Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров. По данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние Игоря и Дмитрия Бухманов, основателей компании – разработчика компьютерных игр Playrix Holding Ltd., оценивается в $2,8 млрд (по $1,4 млрд на брата).

В игры Playrix Holding играют более 30 млн человек по всему миру. Самыми известными играми компании стали Gardenscapes и ее сиквел Homescapes. Годовая выручка компании оценивается аналитиками NewZoo в $1,2 млрд, а сама компания входит в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play. В офисах компании по всему миру работают 1100 сотрудников, указывает Bloomberg.

Создавать компьютерные игры братья Бухманы начали еще в Вологде в 2001 г. На своей первой игре они заработали $100, что равнялось средней заработной плате в Вологде, где тогда жили Бухманы. В 2004 г. ежемесячная выручка от продажи игр достигла $10 000. Тогда Бухманы зарегистрировали Playrix. Сейчас компания разрабатывает игры для смартфонов и соцсетей, большая часть игр бесплатна для скачивания и не содержит рекламы. Реклама приносит менее 3% дохода Playrix, рассказал Bloomberg Дмитрий Бухман. По его словам, большую часть своего дохода Playrix получает от покупок в приложениях.

В феврале 2019 г. в СМИ появились сообщения, что братья могут продать Playrix китайским инвесторам. В числе потенциальных покупателей назывались iDreamSky Technology Holdings и FunPlus Game Co. Стоимость сделки оценивалась в $3 млрд. «Это не та цена, за которою мы готовы продать компанию», – заявил Bloomberg Дмитрий Бухман.