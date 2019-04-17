Путин наградил топ-менеджеров «Роснефти» орденами за заслуги перед Отечеством
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями топ-менеджеров и сотрудников «Роснефти». Копия документа опубликована на официальном портале правовой информации. Награды присвоены «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», отмечается в указе. В общей сложности награждено около 60 сотрудников компании.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени присвоен финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву, гендиректору дочерней компании «РН-Юганскнефтегаз» Хасану Татриеву. Орденом Александра Невского награждены вице-президенты «Роснефти» Павел Федоров и Андрей Шишкин. Ордена Почета удостоились вице-президенты «Роснефти» Геннадий Букаев, Александр Романов, Отабек Каримов, Андрей Чириков и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Этой награды также удостоены руководители и сотрудники московского подразделения компании и дочерних «РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Бурение». Вице-президенты «Роснефти» Эрик Морис Лирон и Аврил Мари Анн Конрой награждены орденом Дружбы.
Леонтьев пояснил РБК, что награды были присвоены сотрудникам компании «в ознаменование 25-летия компании, за коллективные заслуги и выдающиеся успехи в работе компании в целом».