Сеть кондитерских «Аленка» начнет торговать мясом и молоком
«Объединенные кондитеры» начали открывать кондитерские «Аленка» в новом формате — «у дома», говорится в сообщении холдинга. Первый магазин нового формата уже открылся в Москве по адресу: ул. Краснодонская, вл. 46. До конца 2020 г. холдинг рассчитывает открыть около 100 магазинов «у дома» в плотно населенных районах столицы и возле транспортных узлов. После этого группа выйдет в регионы, отмечается в сообщении.
В магазинах нового формата будут продаваться как традиционные сладости брендов «Аленка», «Вдохновение», «Бабаевский», так и широкий выбор продуктов питания, например, молочные и мясные изделия. На прилавках «Аленок» будет продукция преимущественно не разрекламированных производителей. В магазинах также будут установлены автоматы самообслуживания с мороженным и смузи. В будущем ассортимент кондитерских будет пополнен товарами для различных диет, уточняется в сообщении. Новые точки не будут конкурировать с продуктовыми гипермаркетами, отметили в компании.
Первые магазины сети кондитерских «Аленка» были открыты в 2015 г. Сейчас сеть насчитывает более 100 магазинов в Москве и регионах. В холдинг «Объединенные кондитеры» входят 19 кондитерских предприятий, среди них «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и концерн «Бабаевский».