Сеть кондитерских «Аленка» начнет торговать мясом и молоком

В магазинах нового формата будут продаваться как традиционные сладости брендов «Аленка», «Вдохновение», «Бабаевский», так и широкий выбор продуктов питания, например, молочные и мясные изделия. На прилавках «Аленок» будет продукция преимущественно не разрекламированных производителей. В магазинах также будут установлены автоматы самообслуживания с мороженным и смузи. В будущем ассортимент кондитерских будет пополнен товарами для различных диет, уточняется в сообщении. Новые точки не будут конкурировать с продуктовыми гипермаркетами, отметили в компании.