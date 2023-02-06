Шадаев: в жилых домах должно быть не менее трех операторов интернета
Минцифры считает, что у жителей многоквартирных домов должен быть выбор из хотя бы трех операторов интернета, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«У нас 4800 операторов, которые оказывают услуги домашнего интернета. Позиция Минцифры, что у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме; если будет 20 – хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена», – приводит его слова «РИА Новости».
Сейчас же, по данным Минцифры, в 60% домах лишь два оператора, а в 15% – вообще один.
В ноябре прошлого года депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Андрей Турчак, Андрей Клишас и Сергей Пахомов (все – «Единая Россия») внесли в нижнюю палату законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома.
Документом предлагается разрешить проводить интернет в подъезд по заявке любого жильца. Сейчас решение о подключении дома к сети оператора широкополосного доступа (ШПД) должно быть принято голосами 2/3 собственников квартир. Также депутаты предложили ввести мораторий на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры до 31 декабря 2024 г.
Представители «ЭР-телеком холдинга», «Ростелекома» и «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») тогда заявили, что поддерживают инициативу.