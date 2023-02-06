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Шадаев: в жилых домах должно быть не менее трех операторов интернета

Ведомости

Минцифры считает, что у жителей многоквартирных домов должен быть выбор из хотя бы трех операторов интернета, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«У нас 4800 операторов, которые оказывают услуги домашнего интернета. Позиция Минцифры, что у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме; если будет 20 – хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена», – приводит его слова «РИА Новости».

Сейчас же, по данным Минцифры, в 60% домах лишь два оператора, а в 15% – вообще один.

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В ноябре прошлого года депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Андрей Турчак, Андрей Клишас и Сергей Пахомов (все – «Единая Россия») внесли в нижнюю палату законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома.

Документом предлагается разрешить проводить интернет в подъезд по заявке любого жильца. Сейчас решение о подключении дома к сети оператора широкополосного доступа (ШПД) должно быть принято голосами 2/3 собственников квартир. Также депутаты предложили ввести мораторий на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры до 31 декабря 2024 г.

Представители «ЭР-телеком холдинга», «Ростелекома» и «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») тогда заявили, что поддерживают инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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