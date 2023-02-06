Шадаев: в жилых домах должно быть не менее трех операторов интернета

«У нас 4800 операторов, которые оказывают услуги домашнего интернета. Позиция Минцифры, что у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме; если будет 20 – хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена», – приводит его слова «РИА Новости».