Мировая экономика
Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: На бедных помощи не хватает

Развитые страны все больше тратят на помощь беженцам

Но это не решает, а усугубляет мировой гуманитарный кризис, указала ОЭСР
Все больше денег достается не жителям бедных стран, а остается в развитых экономиках – тратится на беженцев
Все больше денег достается не жителям бедных стран, а остается в развитых экономиках – тратится на беженцев
Muhammed Muheisen / AP

Помощь беднейшим странам в 2016 г. достигла нового рекорда – $142,6 млрд – на 8,9% больше, чем в 2015 г., оценила ОЭСР поддержку со стороны 29 стран, входящих в Комитет содействия развитию (Development Assistance Committee, DAC) ОЭСР. В общей сложности они потратили не меньше 0,32% своего ВВП (на 0,02 п. п. больше, чем в 2015 г.). С 2000 г. помощь удвоилась (см. график).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике