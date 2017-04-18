Развитые страны все больше тратят на помощь беженцам

Все больше денег достается не жителям бедных стран, а остается в развитых экономиках – тратится на беженцев
Muhammed Muheisen / AP
Помощь беднейшим странам в 2016 г. достигла нового рекорда – $142,6 млрд – на 8,9% больше, чем в 2015 г., оценила ОЭСР поддержку со стороны 29 стран, входящих в Комитет содействия развитию (Development Assistance Committee, DAC) ОЭСР. В общей сложности они потратили не меньше 0,32% своего ВВП (на 0,02 п. п. больше, чем в 2015 г.). С 2000 г. помощь удвоилась (см. график).