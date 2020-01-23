ЦБ из-за санкций подготовил для системно значимых банков новые требования

Кроме этого ЦБ хочет сделать обязательным применение банками для расчета достаточности капитала подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). С 2015 г. банки с активами от 500 млрд руб. могли с разрешения ЦБ использовать этот подход – так поступили Сбербанк, Райффайзенбанк (уже применяют) и Альфа-банк (разрешение ожидается в этом году, пишет ЦБ). ЦБ считает, что обязательное применение ПВР создаст равные конкурентные условия для всех СЗКО, позволит более эффективно распределять капитал на покрытие кредитного риска и повысить эффективность ценообразования для кредитования заемщиков с низким и умеренным кредитным риском. Эта норма требует изменения в законы, и ЦБ видит срок ее введения в течение пяти лет.