Банкиры усовершенствовали схему «рисования» вкладов
Схему с фиктивными вкладами на 1,2 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в банке «Невский», рассказал представитель АСВ. «Речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов», – рассказывал в Госдуме гендиректор АСВ Юрий Исаев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, АСВ уже сталкивалось с проблемой фиктивных вкладов для получения страхового возмещения, но прежде в «рисовании» вкладов участвовали операционисты и кассиры – как правило, во время следствия они начинали давать показания. Теперь банкиры модернизировали схему, изъяв «человеческий фактор», объяснил Исаев: купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили все наблюдение – в банкоматах и внешнее – и тогда якобы ночью в течение недели около 600 человек внесло на свои счета более 1 млрд руб.
Только за три дня, включая два выходных (пятница – воскресенье, 6–8 декабря 2019 г.), в московском филиале банка на Ордынке, неожиданно объявившем режим работы по выходным и до 23.00, отражено поступление денежных средств на 901 счет физических лиц в размере 1,2 млрд руб., рассказал представитель АСВ, при том что все страховое возмещение, которое полагается 2200 вкладчикам «Невского», – 1,3 млрд руб. Этот филиал был открыт в ноябре. Размер отраженных на счетах средств практически одинаков и близок к максимальному страховому возмещению – в среднем 1,3 млн руб.