Банкиры усовершенствовали схему «рисования» вкладов

Схему с фиктивными вкладами на 1,2 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в банке «Невский», рассказал представитель АСВ. «Речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов», – рассказывал в Госдуме гендиректор АСВ Юрий Исаев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, АСВ уже сталкивалось с проблемой фиктивных вкладов для получения страхового возмещения, но прежде в «рисовании» вкладов участвовали операционисты и кассиры – как правило, во время следствия они начинали давать показания. Теперь банкиры модернизировали схему, изъяв «человеческий фактор», объяснил Исаев: купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили все наблюдение – в банкоматах и внешнее – и тогда якобы ночью в течение недели около 600 человек внесло на свои счета более 1 млрд руб.