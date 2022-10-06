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Как на акции производителей угля и удобрений повлияет изъятие сверхдоходов

Это ударит по инвестиционной привлекательности компаний и может поменять их дивидендную политику
Михаил Кузнецов
Цены на удобрения снижались в последнее время, но остаются выше уровней для введения экспортных пошлин / Денис Абрамов / Ведомости

Минфин нацелился на сверхдоходы производителей угля и удобрений: ведомство раскрыло параметры цен, при которых в 2023 г. будут вводиться экспортные пошлины на уголь и удобрения. По коксующемуся углю базовый показатель взят на уровне $170 за тонну, по энергетическому – $150, по фосфорным и азотным удобрениям – $500 за тонну, по калийным удобрениям – $400 за тонну.

Минфин введет экспортные пошлины на уголь и удобрения, если цены на мировых рынках превысят базовые показатели, заявил министр финансов Антон Силуанов 3 октября. В министерстве также предусматривают временное повышение НДПИ на уголь в I квартале следующего года. Ставки экспортных пошлин ведомство пока не определило.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных