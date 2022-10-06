Как на акции производителей угля и удобрений повлияет изъятие сверхдоходов

Как на акции производителей угля и удобрений повлияет изъятие сверхдоходовЭто ударит по инвестиционной привлекательности компаний и может поменять их дивидендную политику
Минфин нацелился на сверхдоходы производителей угля и удобрений: ведомство раскрыло параметры цен, при которых в 2023 г. будут вводиться экспортные пошлины на уголь и удобрения. По коксующемуся углю базовый показатель взят на уровне $170 за тонну, по энергетическому – $150, по фосфорным и азотным удобрениям – $500 за тонну, по калийным удобрениям – $400 за тонну.
Минфин введет экспортные пошлины на уголь и удобрения, если цены на мировых рынках превысят базовые показатели, заявил министр финансов Антон Силуанов 3 октября. В министерстве также предусматривают временное повышение НДПИ на уголь в I квартале следующего года. Ставки экспортных пошлин ведомство пока не определило.
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