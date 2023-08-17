На российском рынке акций началась неглубокая коррекция

После повышения ставки доходности на длинной кривой ОФЗ не выросли, а даже немного упали, добавляет Даниленко. Это говорит о том, что инвесторы считают, что текущее повышение поможет справиться с инфляцией к 2024 г., и начинают возвращаться в рублевые облигации. Более того, ставка 12% теперь сравнима со многими дивидендными доходностями акций, акцентирует эксперт. По его словам, это хороший момент для входа в инструменты фиксированной доходности в рублях и замещающие облигации в валюте и снижения риска акций в портфеле.