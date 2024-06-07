«Совкомфлот» допустил выплату промежуточных дивидендов в 2024 году

«Мы обычно платим дивиденды раз в год, но если промежуточные результаты года хорошие, не исключаем и промежуточных выплат, как было в прошлом году. Все будет зависеть от результатов первого полугодия», – сказал Тонковидов (цитата по «Интерфаксу»).