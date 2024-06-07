«Совкомфлот» допустил выплату промежуточных дивидендов в 2024 году
«Совкомфлот» допускает, что может выплатить в 2024 г. промежуточные дивиденды. Об этом сообщил в кулуарах ПМЭФ – 2024 генеральный директор компании Игорь Тонковидов.
Акции «Совкомфлота в 12:42 мск торговались по 125,9 руб. – на 0,1% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,8% до 3218,6 пункта, транспортный индекс – на 1,4% до 1956,1 п. С начала года котировки компании сократились на 13,3%, бенчмарки увеличились на 3,9 и 9,8% соответственно.
«Мы обычно платим дивиденды раз в год, но если промежуточные результаты года хорошие, не исключаем и промежуточных выплат, как было в прошлом году. Все будет зависеть от результатов первого полугодия», – сказал Тонковидов (цитата по «Интерфаксу»).
Тонковидов уточнил, что совет директоров «Совкомфлота» рассмотрит результаты за первое полугодие в сентябре-октябре и тогда же примет решение по поводу промежуточных дивидендов.
В конце мая совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 г. Всего на выплату компания планирует направить 27,77 млрд руб., размер выплаты может составить 11,27 руб. на акцию.