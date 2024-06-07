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«Совкомфлот» допустил выплату промежуточных дивидендов в 2024 году

Ведомости

«Совкомфлот» допускает, что может выплатить в 2024 г. промежуточные дивиденды. Об этом сообщил в кулуарах ПМЭФ – 2024 генеральный директор компании Игорь Тонковидов.

Акции «Совкомфлота в 12:42 мск торговались по 125,9 руб. – на 0,1% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,8% до 3218,6 пункта, транспортный индекс – на 1,4% до 1956,1 п. С начала года котировки компании сократились на 13,3%, бенчмарки увеличились на 3,9 и 9,8% соответственно.

«Мы обычно платим дивиденды раз в год, но если промежуточные результаты года хорошие, не исключаем и промежуточных выплат, как было в прошлом году. Все будет зависеть от результатов первого полугодия», – сказал Тонковидов (цитата по «Интерфаксу»).

Тонковидов уточнил, что совет директоров «Совкомфлота» рассмотрит результаты за первое полугодие в сентябре-октябре и тогда же примет решение по поводу промежуточных дивидендов. 

В конце мая совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 г. Всего на выплату компания планирует направить 27,77 млрд руб., размер выплаты может составить 11,27 руб. на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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