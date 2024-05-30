«Совкомфлот» планирует направить на дивиденды 27,77 млрд рублей
Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 г. Всего на выплату компания планирует направить 27,77 млрд руб., следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «Совкомфлота» в 14:33 мск составила 131,19 руб. – на 0,31% ниже закрытия основной сессии торгов 29 мая. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,39% до 3304,93 пункта, транспортный индекс вырос на 0,7% до 1973,81 п. С начала года бенчмарки прибавили 6,64 и 10,78% соответственно, котировки компании уменьшились на 9,61%.
Из расчета на акцию дивидендные выплаты «Совкомфлота» могут составить 11,27 руб. на бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность равняется 8,59%. Дату отсечки предложили установить на 20-й день после принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров (ГОСА).
24 мая «Совкомфлот» раскрыл результаты за I квартал 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Компания заработала за период $216,02 млн чистой прибыли, что на 10,4% больше по сравнению с IV кварталом 2023 г. Выручка в отчетный период составила $545,8 млн, что 2,3% меньше в квартальном выражении. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $459 млн (+4,3% кв/кв). Показатель EBITDA за I квартал составил $334 млн (+0,5% кв/кв).