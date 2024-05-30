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«Совкомфлот» планирует направить на дивиденды 27,77 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 г. Всего на выплату компания планирует направить 27,77 млрд руб., следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Стоимость акций «Совкомфлота» в 14:33 мск составила 131,19 руб. – на 0,31% ниже закрытия основной сессии торгов 29 мая. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,39% до 3304,93 пункта, транспортный индекс вырос на 0,7% до 1973,81 п. С начала года бенчмарки прибавили 6,64 и 10,78% соответственно, котировки компании уменьшились на 9,61%.

Из расчета на акцию дивидендные выплаты «Совкомфлота» могут составить 11,27 руб. на бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность равняется 8,59%. Дату отсечки предложили установить на 20-й день после принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров (ГОСА).

24 мая «Совкомфлот» раскрыл результаты за I квартал 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Компания заработала за период $216,02 млн чистой прибыли, что на 10,4% больше по сравнению с IV кварталом 2023 г. Выручка в отчетный период составила $545,8 млн, что 2,3% меньше в квартальном выражении. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $459 млн (+4,3% кв/кв). Показатель EBITDA за I квартал составил $334 млн (+0,5% кв/кв).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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