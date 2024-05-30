«Совкомфлот» планирует направить на дивиденды 27,77 млрд рублей

24 мая «Совкомфлот» раскрыл результаты за I квартал 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Компания заработала за период $216,02 млн чистой прибыли, что на 10,4% больше по сравнению с IV кварталом 2023 г. Выручка в отчетный период составила $545,8 млн, что 2,3% меньше в квартальном выражении. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $459 млн (+4,3% кв/кв). Показатель EBITDA за I квартал составил $334 млн (+0,5% кв/кв).