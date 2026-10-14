«Новатэк» реализовал 55,2 млрд кубометров природного газа за девять месяцев

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 218,6 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации выросла на 3,9% и достигла 836,3 млрд руб. При этом нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий снизилась на 8,8% до 430,4 млрд руб.