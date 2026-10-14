«Новатэк» реализовал 55,2 млрд кубометров природного газа за девять месяцев
За девять месяцев ПАО «Новатэк» реализовало 55,2 млрд куб. м природного газа, что на 1,1% ниже год к году, сообщается на сайте компании.
Добыча углеводородов составила 514,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), из которых 64,8 млрд куб. м природного газа и 10,71 млн т жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Показатель вырос на 3,3%. За период с января по сентябрь общий объем реализации жидких углеводородов составил 13,8 млн т, что на 1% выше год к году.
За III квартал добыча углеводородов составила 168,2 млн бнэ (+4,2%), в том числе 21,12 млрд куб. м природного газа и 3,56 млн т жидких углеводородов. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, за период составил 15,8 млрд куб м. (+3,1%), а жидких углеводородов – 4,9 млн т (+10,5%).
По состоянию на 30 сентября 1,5 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 0,9 млн т стабильного газового конденсата и продуктов его переработки отражены в отчетности как «остатки готовой продукции» и «товары в пути» в составе запасов.
Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 218,6 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации выросла на 3,9% и достигла 836,3 млрд руб. При этом нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий снизилась на 8,8% до 430,4 млрд руб.