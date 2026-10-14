«Т плюс» ожидает чистую прибыль по итогам года в размере 2 млрд рублей

«Сейчас мы видим разнонаправленную динамику потребления. В первой ценовой зоне у нас чуть приостановилось в росте, поэтому это отражается на ценовых параметрах в части стоимости электроэнергии на оптовом рынке, в том числе. Мы понимаем, что она будет чуть меньше», – сказал он.