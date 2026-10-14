«Т плюс» ожидает чистую прибыль по итогам года в размере 2 млрд рублей
«Сейчас мы видим разнонаправленную динамику потребления. В первой ценовой зоне у нас чуть приостановилось в росте, поэтому это отражается на ценовых параметрах в части стоимости электроэнергии на оптовом рынке, в том числе. Мы понимаем, что она будет чуть меньше», – сказал он.
Он подчеркнул, что инфраструктура компании готова к отопительному сезону на 96 баллов из 100, гидравлические испытания почти полностью закончены.
3 августа «Т плюс» предложила Минэнерго задействовать резервную мощность тепловых электростанций (ТЭЦ) для электропитания центров обработки данных (ЦОД), писали «Ведомости». Компания предлагает размещать ЦОДы на площадках станций и напрямую запитывать мощностью. Главным барьером для операторов ЦОДов является возможность быстро получить электрическую мощность. По данным Минэнерго, существующая мощность российских ЦОДов составляет 4,5 ГВт, из них 77% приходится на закрытые корпоративные площадки.
«Т плюс» – одна из крупнейших энергетических компаний России, контролирующая активы на Урале и в Поволжье. Группе принадлежит около 5% установленной мощности электростанций страны. Она объединяет 53 электростанции, среди которых 51 ТЭС и 2 ГЭС.