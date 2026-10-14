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«Т плюс» ожидает чистую прибыль по итогам года в размере 2 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Т плюс» ожидает чистую прибыль по итогам 2026 г. в размере 2 млрд руб. вместо 4 млрд руб., которые прогнозировались ранее. Причиной стала более низкая стоимость электроэнергии, рассказал глава компании Павел Сниккарс в интервью ИС «Вести» в рамках РЭН-2026.

«Сейчас мы видим разнонаправленную динамику потребления. В первой ценовой зоне у нас чуть приостановилось в росте, поэтому это отражается на ценовых параметрах в части стоимости электроэнергии на оптовом рынке, в том числе. Мы понимаем, что она будет чуть меньше», – сказал он.

Он подчеркнул, что инфраструктура компании готова к отопительному сезону на 96 баллов из 100, гидравлические испытания почти полностью закончены.

3 августа «Т плюс» предложила Минэнерго задействовать резервную мощность тепловых электростанций (ТЭЦ) для электропитания центров обработки данных (ЦОД), писали «Ведомости». Компания предлагает размещать ЦОДы на площадках станций и напрямую запитывать мощностью. Главным барьером для операторов ЦОДов является возможность быстро получить электрическую мощность. По данным Минэнерго, существующая мощность российских ЦОДов составляет 4,5 ГВт, из них 77% приходится на закрытые корпоративные площадки.

«Т плюс» – одна из крупнейших энергетических компаний России, контролирующая активы на Урале и в Поволжье. Группе принадлежит около 5% установленной мощности электростанций страны. Она объединяет 53 электростанции, среди которых 51 ТЭС и 2 ГЭС.

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