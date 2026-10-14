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Главная / Инвестиции /

Акционеры ПИК одобрили делистинг акций

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акционеры ПАО «ПИК – специализированный застройщик» на внеочередном собрании одобрили делистинг акций. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.

В решении указано, что эмитент обратится в «СПБ биржу» и в Мосбиржу с заявлением о делистинге всех акций и всех своих эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Выпуск ПИК был зарегистрирован в 1998 г., номер ему присвоили в 2004 г.

На голосовании также утвердили новую редакцию устава.

13 октября Мосбиржа сообщила, что с 20 октября приостановит торги акциями ПИК. В строке основания такого решения указано «наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже».

Совет директоров крупнейшей девелоперской и строительной компании ПИК 7 сентября единогласно утвердил делистинг акций – исключение ценных бумаг из биржевого списка. Выкуп пройдет по цене оферты, которую «Недвижимые активы» в апреле выставляли акционерам ПИК, – 551,4 руб. за бумагу.

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