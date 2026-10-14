Акционеры ПИК одобрили делистинг акций

В решении указано, что эмитент обратится в «СПБ биржу» и в Мосбиржу с заявлением о делистинге всех акций и всех своих эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Выпуск ПИК был зарегистрирован в 1998 г., номер ему присвоили в 2004 г.