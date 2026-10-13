Мосбиржа приостановит торги акциями ПИК с 20 октября
Московская биржа приостановит торги акциями ПАО «ПИК – специализированный застройщик» с 20 октября. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
В строке основания такого решения указано «наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже».
Совет директоров крупнейшей девелоперской и строительной компании ПИК 7 сентября единогласно утвердил делистинг акций – исключение ценных бумаг из биржевого списка. Выкуп пройдет по цене оферты, которую «Недвижимые активы» в апреле выставляли акционерам ПИК, – 551,4 руб. за бумагу.
По планам ВОСА должен был пройти 13 октября, но пока подробности эмитент не раскрыл. Реестр акционеров, имеющих право на продажу бумаг, будет сформирован 20 октября.
Чистая прибыль ПИК за первое полугодие 2026 г. по МСФО составила 14,68 млрд руб. – упала в 2,2 раза относительно того же периода год назад. Выручка при этом сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб. Показатель EBITDA за шесть месяцев составил 49,25 млрд руб. (-17,4% год к году), а скорректированная EBITDA – 29,87 млрд руб. (-10,2%). Чистый долг компании к 30 июня вырос на 13,4% до 521,52 млрд руб.