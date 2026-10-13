Мосбиржа приостановит торги акциями ПИК с 20 октября

Чистая прибыль ПИК за первое полугодие 2026 г. по МСФО составила 14,68 млрд руб. – упала в 2,2 раза относительно того же периода год назад. Выручка при этом сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб. Показатель EBITDA за шесть месяцев составил 49,25 млрд руб. (-17,4% год к году), а скорректированная EBITDA – 29,87 млрд руб. (-10,2%). Чистый долг компании к 30 июня вырос на 13,4% до 521,52 млрд руб.