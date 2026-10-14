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Главная / Инвестиции /

Акции «Сбера» потеряли 0,5% после атаки на дата-центры компании

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акции ПАО «Сбербанк» снизились в цене на 0,5% на фоне сообщений о том, что украинские беспилотники атаковали дата-центр компании.

По состоянию на 10:17 мск ценные бумаги «Сбера» торгуются по 285,98 руб., что на 0,41% ниже значения закрытия предыдущего дня. На минимуме они стоили 285,7 руб.

По данным Мосбиржи, акции Сбербанка показывают самое большее снижение в цене на рынке. Они находятся в лидерах снижения.

В «Сбере» подтвердили факт атаки вооруженных сил Украины на дата-центр банка в Балаково Саратовской области. По словам первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, все системы компании работают в штатном режиме. Никто из сотрудников не пострадал.

11 октября дата-центр российского «Яндекса» подвергся атаке украинских дронов во Владимире. Пострадавших нет, но сама инфраструктура объекта была повреждена, корпорация объявила об полной остановке работы серверной. Прошлые удары со стороны Украины были совершены 8 и 9 октября. Первая атака произошла на объект в Сасово Рязанской области, вторая – на объект в Калуге.

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