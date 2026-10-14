Акции «Сбера» потеряли 0,5% после атаки на дата-центры компании

11 октября дата-центр российского «Яндекса» подвергся атаке украинских дронов во Владимире. Пострадавших нет, но сама инфраструктура объекта была повреждена, корпорация объявила об полной остановке работы серверной. Прошлые удары со стороны Украины были совершены 8 и 9 октября. Первая атака произошла на объект в Сасово Рязанской области, вторая – на объект в Калуге.